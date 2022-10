La IFLA emite una declaración sobre las prácticas de desarrollo sostenible

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). «IFLA Statement on Evidence for Sustainable Development», 24 de octubre de 2022.

Texto completo

A medida que nos acercamos al ecuador de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, es evidente la necesidad de mejorar la forma en que elaboramos y aplicamos las políticas de desarrollo. Dado que la pandemia ha ralentizado, detenido o incluso invertido el progreso en tantos ámbitos, no hay mucho margen para cometer errores o desperdiciar oportunidades. Por el contrario, debemos aprovechar todas las posibilidades que se nos presentan -incluido el poder de la colaboración digital que han demostrado los esfuerzos para responder al COVID- y esforzarnos por que nuestras acciones sean lo más eficaces posible. En particular, hemos visto lo que se puede conseguir utilizando lo digital.

Para lograrlo, las evidencias tendrán un papel crucial, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de la agenda política que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El seguimiento de los avances, la comprensión de las interconexiones, la realización y difusión de la innovación y la garantía de la rendición de cuentas son imposibles sin la creación, la conservación, la preservación y la aplicación de las evidencias, entendidas como datos, información y conocimientos.

El acceso abierto, la ciencia abierta y la erudición abierta en general tienen un papel clave en esto. Garantizar la publicación y difusión de información relevante para el desarrollo sostenible bajo licencias abiertas facilita la máxima participación en la investigación y su posterior aplicación. Sin embargo, son igualmente necesarias las estructuras y asociaciones que permiten la colaboración y garantizan que la información sea descubrible y utilizable.

Esto ya se reconoce formalmente en textos clave, con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con el fin de proporcionar una base empírica para la toma de decisiones, mientras que la Ruta de Samoa establece el uso y retención del conocimiento como clave para el desarrollo de capacidades. Sin embargo, seguimos estando lejos de un mundo en el que se reúnen, se salvaguardan y se hacen accesibles y utilizables suficientes evidencias en apoyo de la sostenibilidad. accesible y utilizable en apoyo del desarrollo sostenible.

Las bibliotecas representan un eslabón esencial en la cadena entre los que recogen o producen evidencias y los que deben utilizarlas para tomar decisiones. Desempeñan una serie de funciones, como el apoyo a la investigación, la gestión de los datos y la difusión (incluso apoyando el desarrollo de las posibilidades técnicas para ello), la posibilidad de compartir la información y acceder a ella, la presentación eficaz de la información para los responsables de la toma de decisiones, la enseñanza de las competencias necesarias para el acceso y el uso de la información, y la conservación a largo plazo al servicio de futuras investigaciones y de la rendición de cuentas.

Esta tarea es compartida por bibliotecas de diferentes tipos, desde las universitarias y nacionales que participan en el apoyo a la investigación y la gestión de datos y productos, hasta las bibliotecas parlamentarias que apoyan a los legisladores y las gubernamentales que ayudan a informar directamente a los responsables de la toma de decisiones. En consecuencia, para garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y la aplicabilidad de las evidencias para el desarrollo sostenible se requiere un campo bibliotecario saludable en su conjunto. Las bibliotecas escolares y públicas apoyan tanto la participación del público en cuestiones de desarrollo como la ciencia ciudadana.

A la luz de lo anterior, la IFLA formula las siguientes recomendaciones:

Los gobiernos deberían:

Reconocer el papel de las bibliotecas de todo tipo en el apoyo a la elaboración de políticas de desarrollo sostenible y asegurarse de que las utilizan plena y eficazmente, incluso como parte de la interfaz ciencia-política

Apoyar el acceso abierto y la ciencia en todas las disciplinas, de acuerdo con la Declaración de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta, así como en torno a sus propias publicaciones.

Alentar y apoyar a las bibliotecas de todo tipo para que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El sistema de las Naciones Unidas debería

Fomentar y apoyar el papel de las bibliotecas en la toma de decisiones tanto dentro de la propia ONU como en los Estados miembros

En línea con la Declaración de la IFLA sobre el acceso abierto en las organizaciones intergubernamentales (2019), garantizar que sus propias publicaciones sean totalmente de acceso abierto tan pronto como sea posible

Las bibliotecas deberían: