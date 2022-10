Morrison, Heather, Luan Borges, Xuan Zhao, Tanoh Laurent Kakou, y Amit Nataraj Shanbhoug. «Change and Growth in Open Access Journal Publishing and Charging Trends 2011–2021». Journal of the Association for Information Science and Technology n/a, n.o n/a. Accedido 24 de octubre de 2022. https://doi.org/10.1002/asi.24717.

Este estudio examina las tendencias de las tarifas de procesamiento de artículos (APC) de acceso abierto desde 2011 hasta 2021, basándose en un estudio de 2011 de Solomon y Björk. Se emplean dos métodos, una réplica modificada y una actualización del estado de las revistas de 2011. Los datos se extraen de múltiples fuentes y los conjuntos de datos están disponibles como datos abiertos.

La mayoría de las revistas no cobran APCs; esto no ha cambiado. El promedio global de APC por revista aumentó ligeramente, de 906 a 958 USD, mientras que el promedio por artículo aumentó de 904 a 1.626 USD, lo que indica que los autores eligen publicar en revistas más caras.

El tamaño de la editorial, el tipo, las métricas de impacto y el tema afectan a las tendencias de cobro, al APC medio y a las tendencias de precios. La mitad de las revistas de la muestra de 2011 ya no aparecerán en DOAJ en 2021, debido a que han dejado de publicarse o a que la editorial ha dejado de hacerlo.

Las conclusiones incluyen una advertencia sobre el potencial del modelo de APC para aumentar los costes más allá de la inflación. El sector universitario puede ser el enfoque más prometedor para las revistas de OA económicamente sostenibles. Las universidades publican muchas revistas de OA, casi la mitad de los artículos de AA, tienden a no cobrar APCs y cuando se cobran APCs, los precios son muy bajos en promedio.