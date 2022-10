Cada vez más estadounidenses se informan de las noticias en TikTok, en contra de la tendencia de otras redes sociales

Matsa, Katerina Eva. «More Americans Are Getting News on TikTok, Bucking the Trend on Other Social Media Sites». Pew Research Center (blog). Accedido 24 de octubre de 2022.

Ver informe

Una pequeña pero creciente proporción de adultos estadounidenses dice que recibe regularmente noticias en TikTok. Esto contrasta con muchas otras redes sociales, donde el consumo de noticias ha disminuido o se ha mantenido igual en los últimos años.

En solo dos años, la proporción de adultos estadounidenses que dicen obtener regularmente noticias de TikTok se ha triplicado aproximadamente, del 3% en 2020 al 10% en 2022.

La plataforma para compartir vídeos ha registrado grandes ganancias el año pasado y se ha hecho especialmente popular entre los adolescentes -dos tercios de los cuales dicen utilizarla de alguna manera-, así como entre los jóvenes.

Los adultos menores de 30 años son el grupo más propenso a decir que obtienen regularmente noticias en TikTok. Alrededor de una cuarta parte de los estadounidenses de este grupo de edad (26%) dicen que obtienen regularmente noticias allí, más que en 2021 y 2020. Esto se compara con el 10% de los que tienen entre 30 y 49 años, el 4% de los que tienen entre 50 y 64 años y solo el 1% de los que tienen 65 años o más.

Un mayor número de usuarios adultos de TikTok en Estados Unidos también obtienen noticias allí. En la actualidad, un tercio de los usuarios de TikTok dicen que obtienen regularmente noticias en el sitio, frente al 22% que dijo lo mismo en 2020. Aun así, los usuarios de TikTok siguen siendo mucho menos dados a obtener noticias en el sitio que los usuarios de Twitter o Facebook.