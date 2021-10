Bibliotecas universitarias y Wikipedia

Wikipedia and Academic Libraries: A Global Project, editado por Laurie M. Bridges, Raymond Pun, and Roberto A. Arteaga, 2021

DOI: 10.3998/mpub.11778416

Texto completo

PDF

ePub

Wikipedia and Academic Libraries: A Global Project contiene 19 capítulos de 52 autores de Brasil, Canadá, Hong Kong, Irlanda, Kirguistán, México, Países Bajos, Nigeria, Escocia, España y Estados Unidos. Los capítulos de este libro están escritos por miembros nóveles y veteranos de la comunidad Wikimedia, que representan una amplia gama de experiencias.

“Este libro es la réplica perfecta a cualquiera que afirme que Wikipedia no tiene cabida en la educación superior. No hay un recurso más global o más adecuado para apoyar el desarrollo de los estudiantes (y del personal), desde la alfabetización mediática hasta la participación cívica, el pensamiento crítico o las habilidades de investigación, el antirracismo o la empleabilidad. Así que léalo y pregúntese por qué su biblioteca no lo está utilizando”.

–Caroline Ball, Bibliotecaria Académica, Universidad de Derby; Wikimedista del Año del Reino Unido, 2020