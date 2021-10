Makerspaces en las bibliotecas escolares y públicas.

Making in School and Public Libraries. Edited by Kristin Fontichiaro, Caroline Wack, Tori Culler, and Nicole Sype, 2021

Texto completo

Tanto si estás comenzando con las iniciativas “maker” en tu biblioteca como si estás proyectando hacerlo, el libro “Making in School and Public Libraries” está diseñado para ayudarle a hacer crecer tu makerspace de una manera que sea atractiva, asequible y sostenible. Sobre la base de ocho años de actividades de makerspace en el proyecto Michigan Makers y Making in Michigan Libraries, los autores comparten sus experiencias en la creación o co-creación de espacios y actividades de makerspace con una amplia gama de intereses, materiales, herramientas, grupos de edad, comunidades, presupuestos y necesidades.

Los lectores obtendrán conocimientos prácticos sobre cómo

Definir los objetivos y el público objetivo

Personalizar los programas para satisfacer las necesidades de la comunidad

Equipar un espacio maker

Documentar las actividades

Evaluar los logros y las áreas de crecimiento

Involucrar a los creadores en una variedad de actividades tecnológicas y prácticas, incluyendo robots, impresión 3D, costura, desafíos con cartón, tejido y ganchillo, pensamiento de diseño y fanzines.

Las experiencias de los autores incluyen la cocreación de uno de los primeros espacios makers de las bibliotecas escolares del país; la creación de programas maker extraescolares con alumnos de primaria y secundaria; el codiseño de eventos maker puntuales y continuos para la creación de comunidades en diversas bibliotecas públicas; la participación de personas mayores en un campamento piloto de verano para personas mayores con bajos ingresos; y talleres estatales, nacionales e internacionales para profesores, bibliotecarios y mentores de jóvenes.