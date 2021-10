Métricas para repositorios de datos y bases de conocimiento

“Metrics for Data Repositories and Knowledgebases: Working Group Report” NIH, 2021

Texto completo

Este informe presenta los resultados de una exploración del panorama actual de las métricas de los repositorios de datos biomédicos de datos biomédicos realizado por el Grupo de Trabajo NIH Lifecycle and Metrics Working Group and the NIH Metrics for Repositories (MetRe) Working Group. Los grupos de trabajo (WG) reunieron información de la comunidad de repositorios de datos biomédicos mediante un proceso de dos partes. En la primera fase, el grupo de trabajo MetRe identificó varios repositorios financiados por NIH y desarrolló una lista de métricas que se recogen con mayor frecuencia. Esta lista de Esta lista de métricas se utilizó para desarrollar un instrumento de encuesta que el grupo de trabajo sobre el ciclo de vida y las métricas utilizó para recoger las aportaciones de la comunidad de repositorios biomédicos en general en la fase 2. Este informe describe los resultados de estas dos actividades, proporcionando información sobre el estado actual de los datos y datos y métricas de los repositorios en la comunidad de la investigación biomédica y complementa los esfuerzos en curso en la en la comunidad de métricas más amplia.Este informe incluye las aportaciones de los representantes de 13 repositorios de los NIH de la fase 1 y de 92 gestores de repositorios de la fase 2. en la fase 2. Las métricas que estos encuestados declararon utilizar se dividen en varias categorías generales categorías amplias, incluyendo (de la más a la menos común) Características del comportamiento del usuario, Contribución/impacto Contribución/Impacto Científico, y Operaciones del Repositorio, y los encuestados de los dos grupos reportaron patrones similares en las métricas que recogen. La mayoría de los encuestados en la fase 2 (77%) también indicaron compartir los datos de sus métricas, un hallazgo alentador dado que dichas métricas pueden ser útiles a los NIH para comprender mejor cómo se utilizan los conjuntos de datos y los repositorios. Muchos de los encuestados de ambos grupos informaron de que utilizaban Google Analytics para recopilar métricas, principalmente en las áreas de de comportamiento de los usuarios, dada su facilidad de uso y su capacidad para realizar un seguimiento preciso de dichas métricas. Sin embargo, muchos de los encuestados también indicaron que les gustaría recopilar métricas adicionales, pero que actualmente no lo hacen o no pueden hacerlo debido a la falta de herramientas para ello.

Los resultados de este informe proporcionan una mejor comprensión de las métricas utilizadas actualmente en la comunidad de repositorios biomédicos, lo que puede informar sobre los futuros esfuerzos de los NIH para ayudar a desarrollar este espacio y para comprender los patrones de uso entre los conjuntos de datos y los repositorios. Los NIH también deberían estar al tanto de de los desarrollos en la comunidad más amplia de métricas de repositorios para asegurar la alineación.