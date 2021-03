Los mayores pueden aprender habilidades digitales en las bibliotecas

Seniors can learn digital skills at libraries: NLB launches new programme to be held monthly and adds new features to mobile app. Adeline Tan

El Consejo Nacional de Bibliotecas (NLB) puso en marcha ayer un nuevo programa gratuito de alfabetización digital dirigido a las personas mayores denominado Library Learning Journey, que se impartirá en 25 bibliotecas públicas de Singapur con sesiones de una hora al mes sobre diversos temas, como el acceso a los periódicos electrónicos, Wireless@SGx, el uso de códigos QR y la utilización de la renovada aplicación móvil de la NLB. Desarrollado conjuntamente con la Autoridad de Desarrollo de Medios de Comunicación (IMDA) y la Oficina Digital de Singapur, el programa está dirigido a las personas mayores, pero también está abierto a todos los residentes.

En declaraciones a los periodistas en la Biblioteca Regional de Tampines, la Secretaria de Estado de Comunicaciones e Información, Sim Ann, dijo que el papel de las bibliotecas ha evolucionado con la creciente digitalización de la sociedad. Las bibliotecas se consideran ahora centros de aprendizaje a los que la gente puede acudir para adquirir nuevas habilidades, dijo.

La Sra. Sim, que estaba presente en el acto, dijo: “Creo que muchos (ancianos) reconocen que la digitalización ha llegado para quedarse. Sin embargo, creo que a veces siguen necesitando un poco de estímulo y un poco de ayuda personalizada para ganar esa confianza y dominar las nuevas habilidades. Creo que tener un lugar donde puedan volver a refrescar lo que han olvidado es muy importante”.

Las sesiones se llevarán a cabo en grupos de cuatro, dirigidos por embajadores digitales formados por el IMDA. Los mayores pueden inscribirse con los embajadores digitales en las bibliotecas.

Para complementar el lanzamiento del programa, NLB ha renovado su aplicación móvil con nuevas funciones, como recomendaciones de libros personalizadas. El jefe de preparación digital de NLB, Darren Chia, dijo que Covid-19 mostró la importancia de los servicios digitales, especialmente con las restricciones de movimiento. Todas las bibliotecas públicas estuvieron cerradas de abril a junio del año pasado, y sólo se ofrecieron servicios digitales en línea y en la aplicación móvil. También añadió que las bibliotecas son lugares ideales para el aprendizaje, especialmente para aquellos que pueden tener miedo de adquirir habilidades digitales.