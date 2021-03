Estos son los 5 grandes términos editoriales para las bibliotecas en 2021

Here are the big 5 publishers terms for libraries in 2021

February 16, 2021 By Michael Kozlowski

Las grandes editoriales cambian sus condiciones para las bibliotecas cada año, lo que les obliga a gastar más dinero para tener una amplia colección de audiolibros y libros electrónicos para sus usuarios. La gente pide prestado este tipo de contenido directamente en su lector electrónico o a través de una aplicación para un smartphone o una tableta. Sólo hay unas pocas personas clave en todo el sistema de bibliotecas que entienden realmente qué tipo de modelos ofrecen las editoriales a las bibliotecas, y suelen ser el director de la sucursal y el director de las colecciones. La gente normal no tiene ni idea de qué tipo de condiciones financieras ofrecen las editoriales a las bibliotecas ni de cuánto gastan realmente. Sólo se preocupan por pedir prestado material de forma gratuita.

Las editoriales tienen varios modelos diferentes para las bibliotecas. El más común es el de un libro, un uso. Para que una biblioteca preste un libro electrónico, tiene que comprarlo. Si un libro es popular, la biblioteca puede comprar entre 10 y 20 libros electrónicos, para que haya suficientes y la lista de espera no sea demasiado larga. Muchas editoriales se han dejado de ofrecer sus programas de acceso perpetuo, en los que las bibliotecas pagan por el libro una vez y lo poseen para siempre, para pasar a un modelo de dos años de duración, que ofrece precios más bajos en las licencias de libros electrónicos que caducan a los dos años. El coste por circulación es también un sistema relativamente nuevo: las bibliotecas pueden almacenar más de 100.000 libros electrónicos y sólo pagan si alguien los toma prestados.

Overdrive es el mayor sistema de distribución digital y cuenta con miles de bibliotecas en todo el mundo que hacen negocios con ellos. Esto les sitúa en una posición excelente para disponer de todo tipo de datos, que no están disponibles en ningún otro sitio. Overdrive ha proporcionado a Good e-Reader todas las condiciones que los editores ofrecen a las bibliotecas. Esto no sólo es aplicable a Overdrive, sino también a su competencia, como Hoopla y Cloud Library.

