El noventa por ciento de las bibliotecas públicas estadounidenses ofrece colecciones digitales: informe de investigación sobre las tendencias de las colecciones físicas y electrónicas de las bibliotecas públicas

The Use and Cost of Public Library Materials: Trends Before the COVID-19 Pandemic. Washington, DC: IMLS, 2021

Institute of Museum and Library Services (IMLS) publicó The Use and Cost of Public Library Materials: Trends Before the COVID-19 Pandemic, un informe de investigación que explora las tendencias de los gastos y la circulación de las colecciones físicas y electrónicas, incluyendo comparaciones entre subgrupos por localidad y tamaño de la población atendida.

Cada año, desde 1988, la Encuesta de Bibliotecas Públicas de los Estados Unidos ha proporcionado un censo nacional de las bibliotecas públicas de Estados Unidos. Los datos se recopilan de aproximadamente 9.000 sistemas de bibliotecas públicas que comprenden más de 17.000 bibliotecas principales, sucursales y bibliobuses en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios de Estados Unidos.

“La biblioteconomía en línea y la naturaleza de la biblioteca como lugar cívico y comunitario es un paisaje en constante cambio”, dijo el director del IMLS, Crosby Kemper. “Como verán en el informe, el crecimiento y el uso de los libros electrónicos, las bases de datos en línea y la tecnología han seguido aumentando a lo largo de los años, lo que hace que las colecciones digitales sean un recurso en el que las bibliotecas siguen invirtiendo mucho. Vemos que la atención a la salud y el bienestar de los usuarios y el desarrollo y la cohesión de la comunidad son más importantes que nunca. Y, como siempre para las bibliotecas públicas, la importancia de la lectura como habilidad básica y mejor apoyo para mejorar la vida de las personas sigue siendo una constante en la sociedad estadounidense”.

Las preguntas de investigación a las que se responde en el informe son las siguientes

¿Se mantiene la tendencia de la circulación general por persona tanto en la circulación física como en la electrónica, y difieren las tendencias entre los subgrupos de localidad y tamaño de la población?

¿Cuánto ha cambiado el gasto medio por persona de las bibliotecas en materiales electrónicos en los últimos cuatro años?

¿Permiten los materiales electrónicos a las bibliotecas proporcionar un mayor valor a sus comunidades que los materiales impresos tradicionales, basándose en el coste por artículo distribuido?

El informe incluye las siguientes conclusiones, que también están disponibles en formato de tabla:

Entre el año fiscal 2014 y el año fiscal 2018,

El porcentaje de bibliotecas que ofrecen materiales de la colección electrónica aumentó del 80 al 90%;

El gasto medio por persona en materiales físicos disminuyó un 6%, mientras que el gasto medio por persona en materiales electrónicos aumentó un 31%; y

la mediana del costo de los artículos físicos circulados aumentó un 11%, mientras que la mediana del costo de la circulación electrónica disminuyó un 26%.

la mediana del costo de los artículos físicos circulados aumentó un 11%, mientras que la mediana del costo de la circulación electrónica disminuyó un 26%. En el año fiscal 2018, las bibliotecas en áreas rurales y las bibliotecas que sirven a poblaciones más pequeñas pagaron menos por circulación electrónica que las bibliotecas situadas en otros lugares o que sirven a poblaciones más grandes.

El equipo de investigación en el IMLS busca comprender la evolución de los enfoques utilizados por las bibliotecas locales de Estados Unidos en respuesta a la cambiante demanda pública de información accesible”, dijo Matt Birnbaum, oficial de evaluación senior del IMLS. Utilizando los datos de la encuesta anual sobre bibliotecas públicas, este informe de investigación capta la reciente aceleración en el uso público y las inversiones en una amplia gama de recursos de información electrónica. Mirando hacia un futuro post-pandémico, este informe puede proporcionar una base valiosa para futuras exploraciones comparativas de los enfoques que las bibliotecas locales para apoyar y fomentar una ciudadanía bien informada.

Las visitas físicas a la biblioteca y la circulación física son sin duda pilares de las métricas de uso de las bibliotecas públicas de las bibliotecas públicas. Pero a medida que los materiales materiales electrónicos, las bibliotecas públicas necesitan otras métricas para demostrar cómo sus comunidades están utilizando estos recursos. El uso de la biblioteca basado en visitas físicas y la circulación ha disminuido durante la última década (IMLS, junio de 2020); sin embargo los resultados presentados en este resumen sugieren que estos descensos durante los últimos cuatro años pueden compensarse, al menos parcialmente, por el creciente cantidad de recursos y y materiales disponibles en formato electrónico.

Además, el rendimiento a corto plazo de la inversión en materiales electrónicos electrónico, conceptualizado aquí como la disminución de los costes por circulación, mejoró sustancialmente desde el año fiscal 2014 hasta el año fiscal 2018. Casi 45 por ciento de todas las bibliotecas públicas en Estados Unidos se encuentran en zonas rurales zonas rurales y más de una cuarta parte de todas las bibliotecas públicas sirven a una población de menos de 2.500 personas. Estas son las bibliotecas que tiene los costes más bajos por circulación electrónica.

Sin embargo, aunque la gran mayoría de las bibliotecas públicas en todos los de todos los entornos ofrecen materiales electrónicos a sus a sus usuarios, todavía puede haber una brecha de acceso a la banda ancha o una falta de concienciación que que impide un uso más amplio de estos recursos. estos recursos. En 2016, el Pew Research Center informó de que menos de la mitad de los adultos estadounidenses sabían que su biblioteca pública prestaba libros electrónicos (Horrigan, 2016).

La pandemia de COVID-19 puede haber reducido esta brecha de conocimiento para recursos electrónicos; también puede cambiar de forma indeleble la relación entre la biblioteca física biblioteca física y la comunidad.