Ecosistema de publicación para la distribución y lectura de libros electrónicos con integración de sistema de código abierto

LYRASIS and Michigan Publishing Advance Community-owned, Publishing Ecosystem for eBook Distribution and Reading with Open-source System Integration

LYRASIS y University of Michigan Pres anuncian la integración exitosa de la plataforma Fulcrum con Library Simplified / SimplyE y Thorium Desktop Reader de la Fundación Readium.

Esta iniciativa reúne tres plataformas de lectura y entrega de contenido de código abierto, que utilizan estándares y tecnologías completamente abiertos. Al trabajar juntos, los socios están mejorando el descubrimiento y el acceso a los libros electrónicos y apoyando la sostenibilidad y escalabilidad de dos empresas sociales lideradas por la comunidad.

La integración inicial se centra en hacer que cientos de libros de acceso abierto de University of Michigan Press, Lever Press, Amherst College Press y otras editoriales académicas que utilizan Fulcrum estén disponibles en SimplyE y Thorium Desktop Reader a través de un conjunto de protocolos abiertos. Los usuarios ahora pueden elegir leer contenido en dispositivos móviles, computadoras de escritorio y web como prefieran. Los libros electrónicos se pueden leer en aplicaciones móviles como SimplyE, lectores de escritorio como el lector Thorium Desktop, un lector de escritorio de accesibilidad de código abierto proporcionado por EDRL (European Digital Reading Lab) para los usuarios y, por último, el lector electrónico web propio de Fulcrum.

Los editores emblemáticos alojados en Fulcrum incluyen University of Michigan Press , Lever Press , Amherst College Press , BAR Publishing y los participantes en la colección de libros electrónicos ACLS Humanities