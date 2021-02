Colaborar para obtener resultados: alianza entre colecciones especiales y bibliotecarios de enlace

Collaborating for Impact: Special Collections and Liaison Librarian Partnerships. Eds. Kristen Totleben and Lori Birrell. Chicago: Association of College and Research Libraries, a division of the American Library Association, 2016. 270p. $60.00 (ISBN 978-083898883-1).

En una biblioteca universitaria del siglo XXI, sus colecciones únicas la distinguen de otras bibliotecas”. Así reza la primera línea de Collaborating for Impact: Special Collections and Liaison Librarian Partnerships, que se centra en las formas en que los bibliotecarios de colecciones especiales y los bibliotecarios de enlace de las bibliotecas universitarias han trabajado juntos en beneficio de sus bibliotecas y campus. El volumen está publicado por dos bibliotecarios de la Universidad de Rochester que son bibliotecarios de colecciones especiales y de enlace.

Collaborating for Impact comienza con un capítulo que contiene una revisión de la literatura, que establece para diferenciar entre el trabajo ya realizado sobre este tema y por qué los estudios de caso en este libro son únicos. A partir de ahí, el libro aborda otros dos capítulos basados en la investigación. El primero se centra en las políticas de coleccionismo de las bibliotecas universitarias y en cómo crear un marco de coleccionismo que incorpore las colecciones especiales. El siguiente capítulo trata de la pedagogía basada en los objetos, y de cómo los bibliotecarios de enlace y de colecciones especiales pueden trabajar juntos para desarrollar proyectos y objetos al aula para profundizar en el aprendizaje de los estudiantes. Estos tres capítulos son independientes y se leen mejor como ensayos individuales que como parte de la colección más amplia.

El grueso del libro consta de trece capítulos, cada uno de los cuales contiene breves estudios de casos, variados tanto en su temática como en su proyecto/aplicación. Cada estudio de caso concluye con secciones tituladas “Impacto”, “Lecciones aprendidas” y “Próximos pasos”. En ellas se resume bien cada estudio de caso y se ofrecen consejos concretos para quienes estén interesados en proyectos similares.

De los proyectos incluidos, todos menos uno son de universidades de nivel de investigación; por lo tanto, es posible que las instituciones más pequeñas no dispongan de los recursos necesarios para llevar a cabo asociaciones a la escala analizada. Sin embargo, los capítulos se leen menos como un manual de “cómo hacerlo” y más como una inspiración para pensar en su propio proyecto de colaboración en su entorno con sus colecciones únicas. Los temas en los que han colaborado los bibliotecarios incluyen Shakespeare, cómics, materiales en lenguas extranjeras y diseño de exposiciones en colaboración.

El primer conjunto de estudios de caso se considera “gestión de la colección”. Un ejemplo de proyecto de gestión de colecciones tuvo lugar en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (UIUC). En sus colecciones especiales, poseen una serie de libros de artista: “materiales concebidos y creados por un artista como arte, que se presentan en forma de libro o de objeto similar a un libro”. Los bibliotecarios de la UIUC trabajaron juntos para reunir, organizar y promover esta colección. Esto incluyó la organización de sesiones de formación en torno a los libros de artista y la redacción conjunta de una política de desarrollo de la colección. Los bibliotecarios han encontrado un gran valor en este proyecto. También provocó numerosas conversaciones sobre la colaboración tanto dentro de la biblioteca como con otras partes interesadas.

La siguiente sección del libro incluye “Proyectos, investigación y exposiciones”. Los bibliotecarios de la Biblioteca de Teología de Pitt crearon un programa único que permitía a los docentes voluntarios dirigir las visitas a las colecciones especiales y trabajar en proyectos. Esto permitió a los bibliotecarios transmitir parte de sus conocimientos especializados a los docentes; también liberó tiempo de los bibliotecarios para otros proyectos. Además, esto ha hecho que las colecciones especiales sean accesibles a una amplia gama de usuarios que de otro modo no habrían puesto un pie en la biblioteca, incluidos los estudiantes a distancia y los estudiantes de la escuela secundaria local.

El último grupo de estudios de casos se centra en la “formación”. Un ejemplo de este conjunto es un proyecto de la Universidad de Rochester que tradujo carteles de educación sobre el SIDA. Se trata de una colección digital de más de ocho mil carteles en más de setenta y cinco idiomas. Antes de este proyecto, no se disponía de una traducción al inglés de la mayoría de los carteles. Los bibliotecarios de la Universidad de Rochester colaboraron con cuatro profesores de lenguas extranjeras para añadir el proyecto de traducción como parte del diseño de sus clases. Como seguimiento de este proyecto, un estudiante universitario ruso se ofreció a traducir más carteles e incluso recibió una beca para seguir investigando con los carteles.

La mayor debilidad de este volumen es, debido al número de autores, que carece de una sensación de cohesión. Se lee más bien como una colección de ensayos, disponibles para que el lector elija según el proyecto de cada estudio de caso. Esto es especialmente evidente en los tres primeros capítulos, que no tienen transición de uno a otro.

A pesar de este punto débil, es probable que este volumen sea interesante e inspirador para muchos bibliotecarios de colecciones especiales. A medida que identifiquen a los bibliotecarios con los que desean colaborar, un gran primer paso para formar colaboraciones sería compartir algunos de los estudios de caso con su(s) colega(s).