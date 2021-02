La publicación en acceso abierto podría acabar con el elitismo académico en la ciencia

Open access publishing could end academic elitism in science. By Anjali Vadhri | Special To The Daily Cal feb, 2021

En los esfuerzos por avanzar en nuestro mundo, cada vez más informatizado e impulsado por la tecnología, hemos creado una paradoja insólita: ahora es más fácil que nunca difundir el conocimiento, pero a las comunidades desfavorecidas se les niega sistemáticamente el acceso a él.

En el sector de la investigación, los usuarios públicos se encuentran a menudo con muros de pago cuando intentan acceder a artículos de revistas bajo el modelo de negocio de suscripción. Este modelo estándar de acceso a la investigación no hace más que aumentar la brecha de conocimiento entre las instituciones de primer nivel y los grupos desatendidos.

Esta forma de control académico, especialmente presente en la educación superior, es el resultado de la monetarización de la información publicada. Dado que las universidades ocupan una posición privilegiada como fuente principal de financiación y como centros de producción de investigación directamente implicados en la comercialización del conocimiento.

La privatización de la publicación académica ha perpetuado la desigualdad social al disuadir históricamente a las universidades desfavorecidas de acceder a las revistas científicas. El movimiento de acceso abierto lucha por hacer accesible la investigación eliminando el énfasis en el poder adquisitivo y haciendo que la información sea gratuita y transparente, animando así a los individuos a aprender de la investigación científica y a participar en ella.

Las empresas editoriales han manipulado el marco tradicional de la ciencia para convertir la publicación en un negocio lucrativo. Uno de los primeros métodos de publicación científica, desarrollado originalmente en el siglo XVII, incluía la investigación de academias científicas financiadas por mecenas ricos. A través de estas academias, los científicos podían investigar y compartir sus hallazgos de forma gratuita, y los editores obtenían pocos beneficios. La estructura actual ha sustituido a las academias por universidades y a los mecenas por el gobierno, lo que ha hecho que las revistas pasen de ser vehículos de difusión de los descubrimientos científicos a símbolos de poder.

Elsevier, una de las principales editoriales académicas de la actualidad, es un excelente ejemplo de la influencia que ejercen las revistas. En 2010, su sección de publicaciones científicas registró unos beneficios de casi 1.000 millones de dólares y unos márgenes de beneficio del 36%, superiores a los de Apple, Google y Amazon ese año. La ironía es innegable: La educación superior paga por la misma información que producen sus investigadores, normalmente a un precio mucho más alto que el que reciben los investigadores.

Con estas estadísticas fácilmente disponibles, ¿qué es lo que sostiene al gremio de la extorsión que es la publicación académica? Las universidades buscan publicaciones sobre una amplia gama de temas que, en gran medida, sólo proporcionan las editoriales académicas de alto nivel. Dado que las editoriales monopolizan esta codiciada información, las universidades no tienen más remedio que pagar precios exorbitantes para que sus estudiantes y profesores tengan acceso a esta investigación.

Aunque pueda parecer contradictorio, los autores de las revistas no suelen cobrar por sus contribuciones. Más bien, el prestigio de determinadas revistas académicas es lo que principalmente incentiva a los investigadores a ceder los derechos de autor a los editores académicos. Este fenómeno es especialmente cierto en el caso de las revistas científicas.

El propio Michael Eisen, profesor adjunto de genética, genómica y desarrollo en el Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Berkeley, lleva años expresando su desaprobación de las publicaciones con ánimo de lucro. Eisen es también cofundador de Public Library of Science (PloS), una plataforma de publicación de ciencia, tecnología y medicina de acceso abierto y sin ánimo de lucro. Ha señalado lo absurdo de la publicación por suscripción: mientras que la revisión por pares se realiza generalmente de forma gratuita, las editoriales académicas cobran miles de millones de dólares cada año por la investigación que leen los científicos.

Este modelo de explotación de los científicos preserva la burocracia institucional, y los académicos que citan a otros académicos y escriben para y a partir del trabajo de otros académicos alimentan el sentimiento elitista central de la investigación académica.

El movimiento de acceso abierto está a la vanguardia de la ruptura de esta mentalidad exclusivista del mundo académico. Mientras que la publicación académica es una industria que mercantiliza el conocimiento, la publicación de acceso abierto elimina las barreras financieras y permite la distribución sin restricciones de la información. Los enfoques comunitarios del software de código abierto -o software cuyo código fuente está disponible públicamente- y la publicación abierta han permitido una mayor accesibilidad a la literatura académica y una mayor colaboración entre personas de diferentes disciplinas y con diversos niveles de experiencia.

Acelerar la publicación de acceso abierto informaría a un mayor número de personas y promovería la erudición global, fomentando a su vez el progreso científico, creando un método científico más sólido y desarrollando un pensamiento innovador.

El tema general del movimiento de acceso abierto es algo más que la igualdad de oportunidades: es un medio de empoderamiento para que aquellos que han quedado fuera de los círculos académicos cerrados tomen su educación en sus propias manos.

Aunque el sistema de la Universidad de California (UC) está luchando para que la investigación escrita por autores afiliados a la UC sea accesible al público de forma gratuita, la lucha no termina ahí. Es un privilegio tener recursos académicos a nuestra disposición, y debemos abogar por que toda la investigación se publique automáticamente en acceso abierto.

A medida que muchos de nosotros, científicos en ciernes, nos graduamos y entramos en el mundo académico, es nuestra responsabilidad defender los principios del movimiento de acceso abierto y hacer que el acceso a la información científica, un lujo al que muchos estamos acostumbrados, sea un derecho para todos. Cuando nos enfrentamos a la elección de publicar en acceso abierto o en revistas por suscripción, debemos elegir lo primero, ya que es el enfoque moralmente correcto y equitativo.