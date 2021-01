Los bienes comunes intelectuales y la ley

Broumas, A. (2020). [e-Book] Intellectual Commons and the Law, University of Westminster Press, 2020

Los bienes comunes intelectuales son los otros grandes mercados habilitados para la propiedad intelectual. Constituyen esferas no comerciales de producción, distribución y consumo intelectual, que se reproducen fuera de la circulación de productos intangibles y dinero.

Este libro no sólo revela la lógica engañosa de la ley de propiedad intelectual en nuestro tiempo, sino que revela las ricas posibilidades de cambio constructivo que el patrimonio común legalmente protegido puede traer. Altamente recomendado!’ Se trata de un argumento reflexivo y convincente para hacer esto posible a través de las obras de la ley y el rediseño del dominio público como un espacio común, que argumenta que filosóficamente, moralmente, políticamente y económicamente necesitamos urgentemente un nuevo régimen legal que reconozca los bienes comunes intelectuales, la producción por pares y el compartir como las prácticas primarias de producción, distribución y consumo intelectual. Un patrimonio intelectual protegido legalmente conducirá a una mayor innovación y creatividad científica y cultural y conducirá a una segunda Ilustración que se necesita con urgencia. Este libro debería ser leído por abogados, teóricos críticos, economistas y los numerosos profesionales de la ciencia, la cultura y la academia.

El libro ofrece un análisis general de la importancia moral de los bienes comunes intelectuales y esboza los modos apropiados para su regulación. Su tesis principal es que nuestros sistemas legales necesitan un cuerpo de leyes independiente para la protección y promoción de los bienes comunes intelectuales, en paralelo a la ley de propiedad intelectual. En este contexto, el autor del libro propone la reconstrucción de la doctrina del dominio público y las excepciones y limitaciones de los derechos exclusivos de propiedad intelectual en una ley de bienes comunes intelectuales, que sustentará una vibrante zona no comercial de creatividad e innovación en la producción, distribución y consumo intelectual, junto con los mercados de productos básicos permitidos por la ley de propiedad intelectual.