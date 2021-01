Altmetrics y acceso abierto: una medida de interés público

Pat Loria. Altmetrics and open access: a measure of public interest. AOASG, 2020

Cada vez más se exige a los investigadores, directores de investigación y editores que tengan en cuenta en sus políticas y prácticas las condiciones por las cuales la investigación financiada con fondos públicos debe estar disponible públicamente. Pero en la lucha por la financiación competitiva, ¿cómo pueden los investigadores proporcionar pruebas tangibles de que sus productos no solo se han puesto a disposición del público, sino que el público los está utilizando? ¿O cómo pueden demostrar que sus resultados de investigación han llegado e influido en aquellos cuyos impuestos han ayudado a financiar la investigación?

Las métricas tradicionales

El número de citas sin procesar por artículo o un número agregado, como el índice h, son indicadores del impacto académico, ya que revelan la atribución del crédito en los trabajos académicos a la erudición anterior. Esta atribución normalmente la dan los académicos en revistas revisadas por pares y la recopilan las bases de datos de citas. Pero no proporcionan una indicación del alcance y la influencia en la sociedad . Las métricas tradicionales tampoco proporcionan una indicación del impacto de los resultados de investigación no tradicionales, como conjuntos de datos o producciones creativas, o de publicaciones que no son revistas, como libros y la cobertura de medios.

El impacto público de todo tipo de resultados de investigación siempre se puede comunicar como narrativa o como estudios de caso. Estas formas de evidencia pueden ser extremadamente útiles, quizás incluso necesarias, para construir un caso de impacto pasado como argumento para financiamiento futuro. Sin embargo, las narrativas de impacto y los estudios de casos requieren fuentes de evidencia para respaldar sus afirmaciones de impacto.

Una fuente prometedora de evidencia es el nuevo conjunto de métricas alternativas o altmetrics que se han desarrollado para medir el impacto académico y público de la erudición digital, es decir, cualquier producto académico que tenga un identificador digital o una ubicación en línea y que sea accesible a través de la web.

La llegada de Altmetrics

Las altmetrics miden la cantidad de veces que un resultado de una investigación es citado, tuiteado, me gusta, compartido, marcado, visto, descargado, mencionado, marcado como favorito, revisado o discutido. Recoge estos números de una amplia variedad de servicios web de código abierto que recopilan tales instancias, incluidas las plataformas de revistas de acceso abierto, bases de datos de citas académicas, servicios de intercambio de investigación basados ​​en la web y redes sociales.

Los números se recopilan casi en tiempo real, lo que proporciona a los investigadores evidencia rápida de que su investigación ha tenido un impacto o generado una conversación en el foro público. Las altmetrics son indicadores cuantitativos del alcance y la influencia social.

El seguimiento del impacto en la red social no es un ejercicio de narcisismo. Altmetrics permite la creación de historias basadas en datos para proveedores de fondos y administradores. Al ser nativos de la web, también facilitan el desarrollo de esas historias al proporcionar enlaces a las fuentes de las métricas. Los investigadores pueden ver quién está hablando sobre su investigación, qué están diciendo al respecto e incluso cómo pretenden utilizarla para diversos fines académicos, industriales, políticos y públicos. De esta manera, los investigadores pueden encontrar colaboradores y socios potenciales, y obtener comentarios constructivos de quienes interactúan con la investigación.

Las altmetrics también proporcionan un proceso democrático de revisión pública, en el que los resultados son analizados y evaluados por tantos estudiantes, investigadores, legisladores, representantes de la industria y miembros del público que deseen participar en la discusión. Altmetrics proporciona una comprensión más completa del impacto en todos los sectores, incluido el impacto público mediante la investigación financiada con fondos públicos.

Altmetrics y acceso abierto

Existe una relación interesante entre altmetrics y acceso abierto. Incluso se podría referir a las altmetrics como métricas abiertas. Esto se debe, en primer lugar, al hecho de que los datos de altmetrics utilizan fuentes abiertas. Los servicios de Altmetrics acceden y agregan el impacto de un artefacto de investigación, normalmente a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API) puesta a disposición por la fuente. Los servicios de altmetrics, a su vez, proporcionan APIs para incorporar datos asimétricos en repositorios institucionales o sistemas de terceros. En segundo lugar, los resultados de la investigación de acceso abierto que se promueven a través de aplicaciones en web sociales gozan de mayor visibilidad y accesibilidad que los publicados dentro del modelo de comunicación comercial académica, lo que aumenta las perspectivas de participación y consumo público.

Las altmetrics (también conocidas como métricas de nivel de artículo o ALM) se consideran complementarias al acceso abierto. La página de Métricas de nivel de artículo de PLOS para investigadores enumera algunas de estas complementariedades:

Los investigadores pueden ver y recopilar indicadores en tiempo real del alcance y la influencia de los resultados, y compartir esos datos con colaboradores, administradores y patrocinadores.

Altmetrics permite a los investigadores descubrir tendencias e innovaciones ponderadas por impacto

Los investigadores pueden descubrir posibles colaboradores en función del nivel de interés en su trabajo.

Se pueden descubrir conjuntos de datos, métodos, resultados e interpretaciones alternativas de alto impacto

Las estrategias y los medios de difusión se pueden rastrear, evaluar e informar

La evaluación de la investigación se basa en el contenido, a diferencia del contenedor (o revista)

Las recomendaciones de investigación se basan en indicadores de inteligencia colectiva.

La edición de abril / mayo del Boletín ASSIS & T contiene una sección especial sobre altmetrics, en la que varios artículos abordan la complementariedad entre altmetrics y acceso abierto. Estos artículos muestran que las altmetrics ayudan a:

Proporcionar indicadores de impacto social de código abierto que puedan integrarse en los CV

Habilitar un sistema de filtrado público y realizan un seguimiento de las conversaciones sociales en torno a la investigación

Proporcionar evidencia del acceso por parte de países que no pueden pagar revistas costosas

Proporcionar a los autores una comprensión más completa de sus lectores.

Ofrecer a los administradores de repositorios métricas adicionales para demostrar el impacto del acceso abierto

Proporcionar datos de uso adicionales para el desarrollo de la colección y los ejercicios de planificación de recursos.

Proporcionar indicadores de impacto complementarios para las revisiones internas y las solicitudes de financiación.

Puede usarse como evidencia cuantitativa del impacto público para ejercicios de evaluación de la investigación

Proporcionar un mejor reflejo del uso y el impacto de los resultados nativos de la web.

El último punto es particularmente destacado. El nuevo modelo de comunicación académica basado en la web consiste en compartir hallazgos a medida que ocurren, interacción y evaluación por parte de las partes interesadas, y conversaciones posteriores que conducen a colaboraciones futuras y hallazgos nuevos o revisados. Y las altmetrics nos brindan una comprensión del impacto recibido en cada punto del ciclo.

Proveedores de altmetrics

Los siguientes servicios son buenos lugares para comenzar a monitorear las altmetrics:

Altmetric e ImpactStory ofrecen widgets gratuitos que se pueden incrustar en repositorios, e ImpactStory tiene la ventaja adicional de que las “insignias” de impacto se pueden incorporar en los CV. Altmetric también ofrece un bookmarklet gratuito que puede agregarse a sus marcadores y usarse para obtener altmetrics en artículos con identificadores de objetos digitales (DOI) o identificadores en bases de datos abiertas como PubMed Central o arXiv . Altmetrics solo funcionará en Chrome, Firefox o Safari. Plum Analytics probablemente tiene la cobertura más amplia de fuentes de altmetrics y es un servicio de pago. Tanto Altmetric como Plum Analytics ofrecen herramientas comerciales que ofrecen informes comparativos y grupales.

La mejor manera de interactuar con altmetrics es entrar de inmediato y probar. Se sorprenderá de lo rápido y fácil que es utilizar las herramientas y comenzar a generar métricas para los resultados de la investigación.

Los administradores de repositorios pueden incorporar datos altmetrics a nivel de artículo dentro de repositorios institucionales para complementar las métricas tradicionales, vistas y descargas. Algunos sistemas de gestión de información de investigación, como Symplectic Elements, que son capaces de generar informes sobre la actividad y el impacto de la publicación, también incluyen altmetrics a nivel de artículo junto con las métricas de citas tradicionales.