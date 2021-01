Uso de los medios sociales para promover eficazmente tu investigación

Using Social Media to Effectively Promote Your Research

El uso de plataformas de medios sociales como LinkedIn, ORCID, ResearchGate, Twitter, Facebook, YouTube, o Mendeley, puede ser una excelente manera de promover tu investigación y compartirla con un público más amplio. Los canales de medios sociales también pueden ayudarte a acceder a información actualizada en su campo, a mantenerte en contacto con sus colegas y a intercambiar ideas sobre diferentes temas.

Aunque la mayoría de los científicos saben que las plataformas de medios sociales son una gran herramienta para llamar la atención sobre su trabajo e interactuar con la comunidad investigadora, muchos de ellos todavía no están utilizando estos recursos en todo su potencial.

Un compromiso continuo

Uno de los factores que impiden que los investigadores se involucren en los medios sociales es el tiempo y el trabajo que se requiere para construir una red efectiva. Interactuar con otros a través de Facebook, YouTube o Twitter significa que tendrá que pasar tiempo leyendo, escribiendo, produciendo videos cortos o diapositivas, tomando fotos y subiendo archivos a las diferentes plataformas. Hacer buenas conexiones y mantenerlas es un compromiso continuo. Será difícil conseguir un número razonable de seguidores si nunca twiteas o publicas nada, y un perfil abandonado a veces puede hacer más daño que bien, ya que no refleja bien la puntualidad de tu investigación. Así que, la primera pregunta que debes hacerte es si dispones o estás dispuesto a compartir tu tiempo en los medios sociales o no.

Elegir el canal correcto

No tienes que usar todas las plataformas de medios sociales disponibles. Algunos recursos pueden ser más adecuados que otros dependiendo de tu campo de investigación, experiencia y tiempo libre, así que la segunda pregunta es: ¿qué canales son los mejores para ti?

Si tu tiempo es limitado, puede ser una buena idea crear un perfil específico en LinkedIn y mejorarlo ocasionalmente. Otros canales que pueden ayudarte a mostrar tu trabajo sin necesidad de hacer publicaciones frecuentes son ORCID, ResearchGate y Mendeley. En todas estas plataformas, suele bastar con añadir publicaciones recientes u otras actualizaciones a tu perfil para mantenerlo. Sin embargo, LinkedIn y muchas otras plataformas también te permiten publicar enlaces, imágenes y artículos -o comentar las publicaciones de tus colegas- por lo que deberías intentar utilizar estas funciones para mejorar la comunicación e interacción con tus contactos.

Otros recursos como Twitter, Facebook o YouTube requieren más tiempo, por lo que es necesario producir y conservar regularmente el contenido (publicaciones, vídeos, diapositivas, etc.) para mantener el interés de su público. Dado que la construcción de una red estable en estas plataformas requerirá tiempo y energía, debes decidir cuidadosamente si desea comenzar a utilizarlas y cuándo. Antes de elegir la plataforma adecuada, es importante echar un vistazo y averiguar si sus colegas también son activos en esas comunidades. Las siguientes opciones y sus características pueden ayudarte a decidir cuál es la mejor para ti.

Twitter: Puedes usar esta plataforma para twittear sobre las últimas investigaciones, el blog, la presentación de la conferencia y cualquier otro tema de interés. También puedes enlazar tu trabajo en tus tweets.

LinkedIn: Es una plataforma de networking profesional. Puedes usarla para compartir las actualizaciones de tu investigación o un trabajo en un grupo específico o públicamente. También puedes proporcionar enlaces a tus blogs, artículos, sitios web y más.

Bloguear: Puedes usar diferentes plataformas de blogs como WordPress para compartir tu trabajo de investigación. Puedes escribir artículos detallados o historias de investigación para atraer a tu público. También puedes proporcionar enlaces a tu trabajo para aumentar la visibilidad.

Mendeley: Esta plataforma puede ayudarte a hacer crecer tu red uniéndote a grupos de tu interés. No sólo puedes ver el impacto de su investigación, sino también ver otros trabajos populares.

Facebook: Similar a otras plataformas, puedes usarlo para actualizar a tus seguidores y contactos con tus últimos trabajos, blogs, presentaciones y más. Es muy interesante unirse a grupos específicos de tu área de interés

ResearchGate: Es una plataforma de red social especialmente para que los científicos e investigadores compartan e interactúen en temas de investigación. También se puede utilizar eficazmente para colaborar con otros investigadores en un área de interés común.

Usar los medios sociales de manera efectiva

Una vez que haya comenzado, trata de incorporar los medios sociales en su rutina diaria. Conéctate a Internet, publica y comenta cualquier contenido que pueda ser de interés para tu campo de investigación, pero recuerda que debes pensar bien antes de publicar cualquier cosa para asegurarse de que tus comentarios son apropiados. Revisar tus cuentas de Twitter y LinkedIn todos los días durante cinco minutos es mucho más efectivo que conectarte una hora una vez al mes.

Estos cinco consejos pueden ayudarte a promover tu investigación en los medios sociales:

Sigue (o gusta) a las figuras clave y organizaciones en tu campo. Publica actualizaciones regulares de tu investigación, añadiendo fotos, vídeos y hashtags relevantes cuando sea apropiado. Si es posible, utiliza un texto corto y atractivo para atraer el interés de su público. Acorta los hipervínculos utilizando sitios como bitly.com o goo.gl. Proporciona enlaces a sus perfiles de medios sociales en tu página de inicio. Utiliza métricas alternativas para medir el impacto de su investigación.

Incluso si sólo tiene unos pocos seguidores al principio, debes ser persistente. Recuerda que convertirse en un usuario experimentado de los medios sociales puede ayudarle a aumentar el impacto de tu trabajo y a establecer conexiones duraderas con otros investigadores en su campo.