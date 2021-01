¿Qué dice Google sobre ti? Tu huella digital habla mucho de ti…

Why Googling Yourself Is Not Just for Fun Anymore

Inaccurate information could be deadly. Yoav Vilner

¿Cuándo fue la última vez que buscaste tu propio nombre en Google? Mientras que una simple búsqueda en Google ni siquiera se acerca a una verificación de antecedentes certificada, te sorprendería lo que existe sobre ti en la red. La autobúsqueda en Google no es tan indulgente o insípida como puede parecer, y muchos de nosotros lo hacemos no sólo para satisfacer nuestra curiosidad, sino más bien para controlar o prevenir daños. Hay consecuencias en el mundo real por lo que hay sobre ti en línea, incluso si no tienes nada que ver con ello. Puede que te sorprenda saber:

El 33 por ciento de los resultados de búsqueda de Google están influenciados por otros individuos del mismo nombre

El 20 por ciento de la gente encuentra información obsoleta o inexacta…

El 12 por ciento está “desagradablemente sorprendido” por lo que encuentran, aunque no sea necesariamente incorrecto

El 8 por ciento desafortunadamente encuentra información embarazosa o dañina para la reputación

De promedio, los adultos usan tres sitios diferentes regularmente, desde los medios sociales a las finanzas y la información médica. Es fácil sentirse seguro cuando “diversificamos” nuestra información de identificación entre múltiples plataformas protegidas por múltiples contraseñas, pero esta sensación de seguridad sólo llega hasta donde nuestros deseos se hacen realidad. Aquí está la prueba:

El 35 por ciento de los usuarios adultos de Internet han visto comprometida su información personal sensible

El 29 por ciento informaron que una persona desconocida entró en su correo electrónico o cuenta de medios sociales

El 15 por ciento ha visto comprometido su número de seguro social, y el 14 por ciento lo ha utilizado para abrir tarjetas de crédito o préstamos fraudulentos

El 6 por ciento ha encontrado un impostor que se hace pasar por ellos mismos para reclamar un reembolso de impuestos

El phishing por correo electrónico es una estafa popular que se aprovecha de nuestras inseguridades y miedos, apelando a nosotros con un sentido de urgencia que nos deja sin otra opción que la de reaccionar inmediatamente. Desde el phishing hasta el catfishing*, cualquier cosa que digamos online puede, y probablemente será, usada en nuestra contra.

¿Sabes lo que Google está mostrando sobre ti? Esta infografía detalla el estado de la seguridad online, y es nuestra responsabilidad mantenerlo y gestionarla.

* catfishing es una actividad engañosa en la que una persona crea una presencia o una identidad falsa en un servicio de redes sociales, generalmente dirigida a una víctima específica para el abuso o el fraude.