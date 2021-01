Bike library set up for Perth pupils

Initiative is aimed at getting kids more active

ByMelanie Bonn

Dailly Record 14:38, 28 DEC 2020

“I Bike” se lleva a cabo en colaboración con el Consejo de Perth y Kinross y tiene como objetivo crear una cultura de caminar, andar en bicicleta, rodar y patinar en las escuelas, promoviendo una comunidad escolar más segura, feliz y saludable.

Se ha creado una biblioteca de bicicletas en Perth para que ningún alumno de la escuela se quede sin bici. La Biblioteca de Bicicletas de la Escuela de Perth y Kinross ha sido creada usando bicicletas renovadas, dadas una nueva vida por grupos escolares y mecánicos en la Estación de Bicicletas de Perth. Cualquier persona que desee donar una bicicleta al proyecto también puede hacerlo.

La iniciativa de Sustrans significa que las bicicletas pueden ser entregadas a los alumnos que no tienen acceso a una. Se ha descubierto que tener acceso a una bicicleta ayuda a dar a un joven confianza, independencia y más oportunidades. Además de los beneficios obvios para la salud física y mental, se ha demostrado que el ciclismo aumenta la confianza y mejora la imagen de sí mismo y da a los niños una herramienta para viajar y ser independientes sin tener que utilizar el transporte público o tener que depender de los padres para los desplazamientos.