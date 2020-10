preLights: sitio de curación de preprints para la comunidad de Biología

Preprint highlights

A medida que el número de preprints crece, se hará cada vez más difícil encontrar y filtrar preprints relevantes/interesantes. preLights cuenta con un equipo de científicos revisa, destaca y comenta regularmente los preprints que consideran de interés para la comunidad biológica. En el sitio encontrarás un resumen de cada preprint, las razones por las que fue seleccionado y las ideas del selector sobre su significado. También podrás ver comentarios relevantes de los autores de los preprints. Y puedes también incluir tus propios pensamientos y comentarios.

The Company of Biologists es una organización editorial sin ánimo de lucro dedicada a apoyar e inspirar a la comunidad biológica. La Compañía publica cinco revistas especializadas revisadas por pares: Development, Journal of Cell Science, Journal of Experimental Biology, Disease Models & Mechanisms y Biology Open. Ofrece más apoyo a la comunidad biológica facilitando reuniones científicas, proporcionando becas a los investigadores y apoyando a las sociedades de investigación.