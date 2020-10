Inventar para aprender: Hacer, jugar e ingeniar en el aula : 8 grandes ideas detrás del laboratorio de aprendizaje de los construccionistas

Sylvia Libow Martinez & Gary S. Stager. Invent To Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom. Torrance, CA: Constructing Modern Knowledge Press, 2013. ISBN: 978-0-9891511-1-5



Texto completo

8 Big Ideas of the Constructionist Learning Lab

Sylvia Martinez Posted on September 25, 2013

La primera gran idea es aprender haciendo. Todos aprendemos mejor cuando el aprendizaje es parte de hacer algo que encontramos realmente interesante. Aprendemos mejor cuando usamos lo que aprendemos para hacer algo que realmente queremos.

La segunda gran idea es la tecnología como material de creación. Si puedes usar la tecnología para hacer cosas, puedes hacer cosas mucho más interesantes.

La tercera gran idea es la diversión dura. Aprendemos mejor y trabajamos mejor si disfrutamos de lo que estamos haciendo. Pero divertirse y disfrutar no significa “fácil”.

La cuarta gran idea es aprender a aprender. Muchos estudiantes tienen la idea de que “la única manera de aprender es siendo enseñado”. Esto es lo que les hace fracasar en la escuela y en la vida. Nadie puede enseñarte todo lo que necesitas saber. Tienes que hacerte cargo de tu propio aprendizaje.

La quinta gran idea es tomarse el tiempo, el tiempo adecuado para el trabajo. Muchos estudiantes en la escuela se acostumbran a que les digan cada cinco minutos o cada hora: haz esto, luego haz aquello, ahora haz lo siguiente. Si alguien no les dice qué hacer se aburren. La vida no es así. Para hacer algo importante tienes que aprender a manejar el tiempo por ti mismo. Esta es la lección más difícil para muchos de nuestros estudiantes.

La cuarta gran idea es aprender a aprender. Muchos estudiantes tienen la idea de que “la única manera de aprender es siendo enseñado”. Esto es lo que les hace fracasar en la escuela y en la vida. Nadie puede enseñarte todo lo que necesitas saber. Tienes que hacerte cargo de tu propio aprendizaje.

La quinta gran idea es tomarse el tiempo, el tiempo adecuado para el trabajo. Muchos estudiantes en la escuela se acostumbran a que les digan cada cinco minutos o cada hora: haz esto, luego haz aquello, ahora haz lo siguiente. Si alguien no les dice qué hacer se aburren. La vida no es así. Para hacer algo importante tienes que aprender a manejar el tiempo por ti mismo. Esta es la lección más difícil para muchos de nuestros estudiantes.

La sexta gran idea es la más grande de todas: no puedes hacerla bien sin hacerlo mal. Nada importante funciona la primera vez. La única manera de hacerlo bien es mirar cuidadosamente lo que pasó cuando salió mal. Para tener éxito necesitas la libertad de hacer el equivocarte en el camino.

La séptima gran idea es hacernos a nosotros mismos lo que hacemos a nuestros estudiantes. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Tenemos mucha experiencia en otros proyectos similares, pero cada uno es diferente. No tenemos una idea preconcebida de cómo funcionará esto exactamente. Disfrutamos de lo que estamos haciendo pero esperamos que sea difícil. Esperamos tomarnos el tiempo necesario para hacerlo bien. Cada dificultad que encontramos es una oportunidad para aprender. La mejor lección que podemos dar a nuestros estudiantes es dejar que nos vean luchar por aprender.

La octava gran idea es que estamos entrando en un mundo digital donde el conocimiento de la tecnología digital es tan importante como la lectura y la escritura. Así que aprender usando ordenadores es esencial para el futuro de nuestros estudiantes PERO el propósito más importante es usarlas AHORA para aprender sobre todo lo demás.