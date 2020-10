El papel de los laboratorios de creación en las prisiones y centros de reclusión: implicaciones del movimiento de fabricación y la inclusión a través de la educación

Stager, Gary. (2013). Papert’s prison fab lab: implications for the maker movement and education design. 487-490. 10.1145/2485760.2485811.

En 1999, Seymour Papert, el padre de la tecnología educativa, se embarcó en su último y ambicioso proyecto de investigación institucional cuando creó el Laboratorio de Aprendizaje Construccionista, rico en tecnología, basado en proyectos y de múltiples edades, dentro de la problemática prisión para adolescentes de Maine, el Centro Juvenil de Maine.

Este trabajo significativo representa el último proyecto de investigación institucional del Dr. Seymour Papert y marca su primer intento de diseñar un ambiente educativo basado en la teoría del construccionismo desde cero. Las implicaciones para la reforma educativa y la reforma escolar son numerosas. Sin embargo, en el contexto diseño de Interacción y el enfoque de los niños en la cultura del bricolaje y del fabricante. El trabajo “Constructionist Learning Laboratory” de Papert, Stager y sus colegas es particularmente pertinente. Más de una década antes de que la cultura de fabricante y los “laboratorios de fabricación” emergieran como una adición popular a la educación formal, Papert tuvo éxito en la creación de una escuela construida enteramente sobre los ideales de ese movimiento.

La historia del Laboratorio de Aprendizaje Construccionista está documentada en la tesis doctoral de Gary Stager, “An Investigation of Constructionism in the Maine Youth Center.” The University of Melbourne. 2006 . The University of Melbourne. 2006.