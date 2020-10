Register for our roundtable event: are fast books the future of academic publishing? Emily Cousens. LSE, October 30th, 2020

Texto completo

¿Los libros de publicación rápida son el futuro de la publicación académica? Según los encuestados de una encuesta en Twitter, la respuesta es, decididamente, sí. Cuando preguntamos “¿por qué publicar más rápido?”, nos dijeron “no, la ciencia es lenta”.

Desde el comienzo de la pandemia ha habido más de 150 firmantes de una declaración de Wellcome Trust que se comprometen a poner a disposición las investigaciones pertinentes durante la duración del brote. Esto ha llevado a que miles de artículos estén disponibles sin necesidad de pagar. La pandemia no sólo exige una ciencia rápida y abierta, sino que también ha acelerado la demanda (y la producción) de una ciencia social rápida, comentarios rápidos y respuestas rápidas de tipo más reflexivo.

De acuerdo con Bristol University Press, el tiempo de entrega típico para una monografía estándar de autoría única de unas 70 a 80.000 palabras es de alrededor de 24 meses. Esto incluye la escritura, la edición, la composición, la corrección de pruebas, así como las ventas y el marketing.

El libro del panelista Joshua Gans, Economics in the Age of COVID-19, fue escrito, revisado, editado y publicado como un eBook por la MIT Press en un mes. El libro es una evaluación de las elecciones de política económica que se hicieron en respuesta a COVID-19. Su plan, explica, era escribir 10 capítulos – uno al día – y luego publicarlo. No sólo es notable el ritmo de su producción, el proceso de revisión por pares también fue novedoso. Además de seguir el proceso tradicional, su libro fue publicado en acceso abierto a la comunidad para su revisión por parte del público. La versión impresa del libro se publicará en noviembre, y desde su publicación en línea en abril, Gans ha estado actualizando el libro a la luz de la constante evolución del clima de COVID-19.

A medida que los editores del Reino Unido y los Estados Unidos lanzan series que atienden a respuestas cortas y rápidas, ¿puede todo el mundo publicar tan rápido?

Los libros cortos y rápidos plantean entonces preguntas, no sólo con respecto a la calidad de las pruebas e investigaciones incluidas. Si los libros académicos se están pareciendo más a los artículos de revistas, ¿se parecerán más los editores académicos a los editores de revistas? ¿Se concentrará cada vez más el poder en manos de unos pocos?