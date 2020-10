¿Es la revisión por pares previa a la publicación esencial para el rigor académico?

Foto: Kelli McClintock / Unsplash

El 17 de junio de este año, se publicó un artículo de investigación sobre la inmunidad mediada por células T y el nuevo coronavirus en el sitio web de publicaciones académicas Research Square. Aunque no se había sometido a una revisión por pares, el estudio tuvo implicaciones directas para el desarrollo de las vacunas COVID-19. En solo tres meses, se descargó más de 100.000 veces y llegó a quizás 10 millones de personas en Twitter, según las cifras que proporcionó la editora en jefe del sitio web, Michele Avissar-Whiting. Sin embargo, no se publicó hasta el 30 de septiembre en una revista tradicional , Nature Immunology . En un momento en el que cada día cuenta en la carrera por desarrollar una vacuna contra el coronavirus, la espera de la revisión por pares habría mantenido oculta esta información crucial durante tres meses y medio.

El florecimiento de los preprints, artículos académicos publicados antes de ser evaluados por revisores, ha sido uno de los pocos puntos brillantes de la devastadora pandemia de este año. Los preprints han sido estándar durante décadas en campos como la física y las matemáticas, pero son relativamente nuevos en la medicina y las ciencias de la vida. Mejor tarde que nunca.

A partir de esta semana, aproximadamente 10.000 preprints sobre el nuevo coronavirus estaban disponibles solo en los servidores de preprint bioRxiv y medRxiv, una hazaña notable dado que este virus apareció hace menos de un año. En conjunto, estos preprints han puesto en circulación información vital de investigación mucho más rápido de lo que hubiera sido posible con el modelo de publicación académica tradicional, en el que el conocimiento emergente se secuestra hasta que se aprueba la revisión por pares. Aunque la revisión por pares se ha mantenido durante mucho tiempo como el estándar de oro de la publicación académica, el florecimiento de los preprints durante la pandemia desmiente la ficción de que la revisión por pares antes de la publicación es esencial para garantizar el rigor académico. En una era de información digital en rápido movimiento, las preprints deberían convertirse en la nueva normalidad.

Esto no quiere decir que la revisión en sí misma sea prescindible; todo, desde este modesto artículo de opinión hasta el artículo científico más complejo, se beneficia del escrutinio. Pero la pandemia ha demostrado que la revisión posterior a la publicación, realizada de manera rápida y transparente a través de plataformas en línea, puede brindar salvaguardas adecuadas contra la información errónea y, al mismo tiempo, permitir el flujo rápido y sin obstáculos de conocimiento científico.

Nada se publica en un servidor de preprints sin ser analizado; los sitios suelen desplegar voluntarios que trabajan desde el principio para garantizar que valga la pena compartir un preprint. En bioRxiv y medRxiv , por ejemplo, si un envío de preprints huele a pseudociencia o plagio, no se publica. Cualquiera que esté preocupado de que los servidores de preprints se conviertan en una papelera de ideas extravagantes o robadas debería estar tranquilo.

Además, la pandemia ha inspirado la aparición de varios servicios de terceros que revisan o curan los preprints publicados. PreLights , un sitio de revisión de preprints respaldado por la editorial sin fines de lucro The Company of Biologists, mantiene un cronograma de lo que ellos consideran preprints “históricos” sobre la biología y la transmisión del nuevo coronavirus. Cada entrada brinda una breve descripción de por qué los preprints son importantes, junto con un enlace directo al documento. En el momento de escribir este artículo, han destacado aproximadamente 125 preprints, lo que proporciona un sistema de filtración útil para los miles de preprints que se han publicado sobre el coronavirus.

La pandemia también ha acelerado el aumento de las “revistas superpuestas”, publicaciones digitales que compilan y revisan trabajos académicos de acceso abierto publicados anteriormente, que a menudo son preprints. En agosto, Rapid Reviews: COVID-19 , publicado por MIT Press, comenzó a ofrecer acceso gratuito a revisiones integrales de preprints sobre el coronavirus y las intervenciones de salud pública relacionadas. A partir de esta semana, ya han publicado más de 50 reseñas.

Y luego, por supuesto, están las redes sociales, que proporcionan plataformas menos formales, pero quizás más ágiles, en las que los investigadores pueden escudriñar el trabajo de sus pares. A menudo, estas revisiones informales pueden revelar fallas que la revisión tradicional por pares pasa por alto. A principios de este año, por ejemplo, tanto The New England Journal of Medicine como The Lancet publicaron artículos basados ​​en investigaciones de la empresa de análisis médicos Surgisphere. Los dos artículos supuestamente utilizaron una amplia base de datos de registros médicos de pacientes con COVID-19 para recopilar los riesgos de mortalidad asociados con el tratamiento de la enfermedad.

Ambos artículos, sin embargo, se basaron en una base defectuosa. Pocos días después de la publicación del artículo de The Lancet , por ejemplo, muchos investigadores señalaron que el artículo era casi con certeza fraudulento. Esta campaña echó raíces en Twitter y culminó con una carta abierta firmada por decenas de investigadores. Los críticos acusaron que el estudio de Lancet se basó en registros de hospitalización global extraordinariamente detallados sobre el coronavirus que habría sido imposible de reunir en solo unos meses. Además, Surgisphere no compartió los datos subyacentes para que otros pudieran revisarlo. Aquí, la revisión posterior a la publicación, la misma técnica que preocupa a tantos escépticos de los preprints, está plagada de riesgos. The Lancet y The New England Journal of Medicine finalmente se retractaron de los artículos el 4 de junio.

El hecho es que, aunque siempre existe la posibilidad de que los manuscritos peligrosos o fraudulentos se escapen de las barreras que se han establecido para examinar los preprints, lo mismo ocurre con la revisión tradicional por pares previa a la publicación. Muchos padres todavía creen erróneamente que las vacunas aumentarán el riesgo de que sus hijos desarrollen autismo, y lo creen en gran parte porque un artículo revisado por pares publicado por The Lancet en 1998 así lo dijo. En ese artículo retirado desde entonces, el médico desacreditado Andrew Wakefield inventó asociaciones falsas entre las tasas de vacunación y las tasas de autismo, alimentando una campaña de desinformación que probablemente nunca morirá.

Otra falla en el modelo tradicional de revisión por pares es que desalienta a los investigadores a publicar estudios que no funcionaron según lo planeado, incluso cuando esa información podría ser útil para la comunidad científica, una forma de sesgo de publicación . Los investigadores tienen grandes incentivos para publicar solo sus resultados más singulares y contrarios a la intuición, debido a un proceso de revisión editorial y por pares que prioriza la novedad. Esto puede llevar a la publicación frecuente de resultados de alto perfil que otros investigadores tienen dificultades para replicar o desarrollar. Un cambio para adoptar los preprints como una forma legítima de publicación académica ayudaría a mitigar ese sesgo de publicación.

En algunas instituciones líderes, ese cambio ya está en marcha. Durante décadas, la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (NLM), que actúa como el principal repositorio mundial de literatura biomédica, solo ha catalogado literatura formalmente revisada por pares. Esta primavera, sin embargo, lanzó un proyecto piloto para comenzar a catalogar también los preprints sobre la investigación de COVID-19 financiada por los Institutos Nacionales de Salud. Si la NLM está reconociendo los preprints, realmente están aquí para quedarse.

Ciertamente, hubo una época en la que la revisión por pares previa a la publicación era el único sistema que tenía sentido: una época en la que las revistas académicas se imprimían y enviaban por correo, y cuando era esencial hacer todo el trabajo intelectual por adelantado para que el producto final en los estantes de la biblioteca fuera lo más precisa posible. Hoy, sin embargo, todo ha cambiado. Publicamos en línea con facilidad y también tenemos todas las herramientas necesarias para administrar la revisión académica en línea. Ya no hay ninguna razón para otorgar solo a dos o tres expertos, a menudo enmascarados en el anonimato, el poder total para conferir legitimidad a un artículo académico. Ya no hay razón para secuestrar el conocimiento científico del público durante meses mientras avanza con dificultad a través de una tubería editorial anticuada.

Marcus Banks fue bibliotecario de ciencias de la salud durante más de una década y se graduó recientemente del Programa de informes sobre ciencia, salud y medio ambiente de la Universidad de Nueva York. Sus escritos han aparecido en Medscape , Cancer Today y Smithsonian .

