Unos investigadores publican el mismo documento sobre COVID-19 tres veces

Researchers publish the same COVID-19 paper three times. Retraction Watch, 2020

Si estás buscando evidencias de que los investigadores están inundando los repositorios y revistas con documentos sobre COVID-19 que dificultan el avance de la ciencia, aquí tienes un ejemplo de la revista Psychology, Health & Medicine, un título de Taylor & Francis, que publicó en abril “Mental health burden for the public affected by the COVID-19 outbreak in China: Who will be the high-risk group?,”. Los investigadores enviaron su manuscrito el 19 de marzo, recibieron la aceptación el 6 de abril y vieron el trabajo publicado el 14 de abril.

Evidentemente, no se tuvo tiempo suficiente para realizar una verificación de plagio, o, como verá, otra diligencia debida, aunque ahora la revista ha retractado el artículo por ser un duplicado de otros dos artículos en revistas diferentes. La medida se produjo después de que un miembro del personal de Elsevier, un editor de la competencia, alertó a un administrador de cartera de Taylor & Francis sobre el problema.

En parte, PHM puede considerarse víctima de lo que parece ser un descuido que aprovechó las brechas en la capacidad de verificar los manuscritos antes de su publicación.

Uno de los artículos duplicados, “Chinese mental health burden during the COVID-19 pandemic,”, tiene una cronología prácticamente idéntica. Fue enviado al Asian Journal of Psychiatry, un título de Elsevier, el 20 de marzo, aceptado el 26 de marzo y publicado el 14 de abril. ¡Dos publicaciones el mismo día!

Pero la línea diagonal del tercer artículo es aún peor. “Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey” se envió a Psychiatry Research, otro título de Elsevier, el 20 de marzo, aceptado el 26 de marzo y publicado … en marzo 26.

De acuerdo con las recomendaciones de COPE dicen que “si se produce una publicación redundante, la revista que publicó primero puede emitir un Aviso de publicación redundante, pero no debe retractarse del artículo a menos que existan otras preocupaciones, como la confiabilidad de los datos”; “Las retractaciones no suelen ser apropiadas si se disputa la autoría, pero no hay razón para dudar de la validez de los resultados”.