Martín-Martín, A., Thelwall, M., Orduna-Malea, E. et al. Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science y COCI de OpenCitations: una comparación multidisciplinaria de cobertura a través de citas. Cienciometría (2020). https://doi.org/10.1007/s11192-020-03690-4

Recientemente, han estado disponibles nuevas fuentes de datos de citas, como Microsoft Academic, Dimensions y OpenCitations Index of CrossRef open DOI-to-DOI citations (COCI). Aunque se han comparado con Web of Science Core Collection (WoS), Scopus o Google Scholar, no hay evidencia sistemática de sus diferencias entre las categorías de materias. En respuesta, este artículo investiga 3.073.351 citas encontradas por estas seis fuentes de datos en 2.515 documentos en inglés altamente citados publicados en 2006 de 252 categorías de temas, ampliando y actualizando el estudio anterior más grande.

Google Scholar encontró el 88% de todas las citas, muchas de las cuales no fueron encontradas por las otras fuentes, y casi todas las citas encontradas por las fuentes restantes (89-94%). Un patrón similar se mantuvo en la mayoría de las categorías temáticas. Microsoft Academic es el segundo más grande en general (60% de todas las citas), incluido el 82% de las citas de Scopus y el 86% de las citas de WoS.

En la mayoría de las categorías, Microsoft Academic encontró más citas que Scopus y WoS (182 y 223 categorías de materias, respectivamente), pero tuvo brechas de cobertura en algunas áreas, como Física y algunas categorías de Humanidades.

Después de Scopus, Dimensions ocupa el cuarto lugar más grande (54% de todas las citas), incluido el 84% de las citas de Scopus y el 88% de las citas de WoS. Encontró más citas que Scopus en 36 categorías, más que WoS en 185, y muestra algunas brechas de cobertura, especialmente en Humanidades.

Después de WoS, COCI es el más pequeño, con el 28% de todas las citas. Google Scholar sigue siendo la fuente más completa. En muchas categorías de materias, Microsoft Academic y Dimensions son buenas alternativas a Scopus y WoS en términos de cobertura.