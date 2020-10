El mito de que no se debe citar Wikipedia

The Wikipedia research conundrum: Is it citable? Chris Cyr, Ph.D. OCLC, 01 October 2020

Existe una desconexión entre cómo se les enseña a los estudiantes a usar Wikipedia y la forma en que realmente la usan. La noción de una enciclopedia que cualquiera puede editar ha llevado a los maestros a advertir que Wikipedia no es confiable y nunca debe usarse o citarse como fuente de investigación seria. En realidad, la mayoría de nosotros usamos Wikipedia continuamente en nuestras tareas de investigación. Los defensores del modelo de contribución de Wikipedia incluso señalan que la democratización de la contribución es beneficiosa y necesaria para el nivel de amplitud, profundidad y confiabilidad que ha logrado. Si el modelo de contribución abierta de Wikipedia no impide que los investigadores lo utilicen, ¿por qué se les enseña a los estudiantes a evitarlo?

Esta investigación reciente arroja luz sobre una manera de salvar esta desconexión entre cómo se enseña Wikipedia y cómo se usa realmente. A pesar de la instrucción recibida, centrarse en el modelo de contribución de Wikipedia no afecta la forma en que los estudiantes la usan. Los estudiantes que prestan atención al modelo de contribución al seleccionar fuentes para la investigación no tienen más o menos probabilidades de encontrarlo útil o citable como aquellos que no le prestan atención.

En lugar de disuadir a los estudiantes de usarla, los educadores deben brindarles una visión matizada de los beneficios y desventajas para alentarlos a incorporarlo adecuadamente en su proceso de investigación. (Y sí, Wikipedia tiene un lugar en el proceso de investigación).