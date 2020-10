Progreso en la Ciencia Abierta: Hacia un sistema de conocimiento de investigación compartida Informe final de la Plataforma de Política Científica Abierta.

Progress on Open Science: Towards a Shared Research Knowledge System Final Report of the Open Science Policy Platform. European Commission, 2020

Texto completo

Este informe final de la Plataforma de Política Científica Abierta de la UE (OSPP) proporciona una breve descripción general de su mandato de cuatro años de 2016 a 2020, seguido de una actualización sobre el progreso de cada grupo de partes interesadas en los últimos dos años desde la publicación de las recomendaciones del OSPP. en las ocho ambiciones de la Comisión Europea sobre ciencia abierta (recomendaciones OSPP).

Este resumen de los Compromisos Prácticos para la Implementación con ejemplos específicos de progreso de cada comunidad de partes interesadas en Europa va seguido de una perspectiva de cada grupo sobre los principales obstáculos pendientes para el progreso y los posibles pasos siguientes. El grupo de 25 representantes de partes interesadas clave se ha reunido para proponer una visión para ir más allá de la ciencia abierta para crear un sistema de conocimiento de investigación compartido para 2030.