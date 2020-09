Relevancia de las bibliotecas como “terceros lugares

The continuing relevance of libraries as ‘third places’ Aatvos, 2020

Según Aat Vos, una de las mejores formas de ayudar a las sociedades a lograr la inclusión es crear lugares para que las personas se reúnan. La reunión prepara el escenario para discutir, debatir, formar opiniones, compartir conocimientos, inspirar o simplemente pasar el rato juntos.

Estos espacios son “Palacios para la gente”, como los llama el sociólogo estadounidense Eric Klinenberg, o “Terceros lugares” como los ha definido el sociólogo urbano Ray Oldenburg. Los “terceros lugares” son los pilares de la vida comunitaria porque facilitan y fomentan una interacción más amplia y creativa.

El tercer lugar se encuentra en el dominio público, generalmente en forma de centros comunitarios, bibliotecas, parques, cafés para empresas emergentes o centros de ideas. O al menos, ese es el ideal. Sin embargo, una cierta evolución preocupa a Vos desde hace años: el dominio público es cada vez más víctima de la privatización, una tendencia inquietante que ha reducido sistemáticamente el número de espacios auténticamente públicos, así como el número de visitantes.

El umbral financiero que crean muchos lugares, como las tarifas de entrada o el requisito de compra, excluye automáticamente a aquellos que no pueden pagar. Esta discriminación económica ha llevado a que los espacios públicos pierdan contacto con su verdadero propósito: brindar un hogar lejos del hogar a todos los miembros del público, independientemente del nivel de ingresos, género, nacionalidad, raza, religión, edad, creencias políticas o preferencia sexual. En otras palabras, “público” es lo que compartimos en nuestras comunidades. Lo público es lo que pertenece, o debería pertenecer o ha pertenecido, a todos nosotros.

En cuanto a la parte física, los lugares públicos son accesibles para todos, utilizables por todos, tienen un umbral muy bajo y son seguros y cómodos. De esta manera, se pueden utilizar durante un período más largo. En cuanto a la parte de programación, los lugares públicos aplauden la participación de los usuarios e invitan al público a tomar posesión.

Las bibliotecas que se han transformado en un tercer lugar más acogedor atienden necesidades más elementales y desempeñan un nuevo papel clave en la sociedad moderna. Al ser un lugar tanto físico como social, abordan todos los niveles de la famosa jerarquía de necesidades de Abraham Maslow ; no solo permiten que las personas alcancen la autorrealización y ganen estima, sino que también les brindan un sentido de pertenencia.

Propiedad y adaptabilidad, sin duda. Se debe permitir que las personas se apropien de un lugar, y ese lugar debe poder adaptarse a las necesidades cambiantes de sus usuarios.

Este desarrollo inspiró a Aat Vos a unirse contra la división física y social de las personas mediante la publicación de su libro 3RD4ALL: Cómo crear un espacio público relevante en 2017. Este libro incluye más de 20 entrevistas en profundidad, con expertos como la profesora de sociología Saskia Sassen. y el diseñador Karim Rashid. Proporciona información de vanguardia sobre el presente y el futuro de nuestro dominio público y sobre cómo crear terceros lugares relevantes.

Los espacios públicos, como las bibliotecas, se encuentran actualmente bajo una gran presión debido a la nueva normativa sanitaria sobre la pandemia. Los ejemplos incluyen agregar más áreas al aire libre, como un área de juegos al aire libre o una terraza de café techada con amplio espacio para sentarse. Sin embargo, también debemos proporcionar al visitante individual áreas seguras. Esto se puede hacer a través del interior con una mesa para cada persona, asientos capullos para uno, espacios de estudio individuales, etc.

Las personas deben tener el poder de apropiarse de las muchas áreas públicas no utilizadas en entornos urbanos, como azoteas, áreas debajo de puentes, vestíbulos de edificios o espacios públicos en edificios residenciales.