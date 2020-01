El tercer lugar y cuarto lugar

Oldenburg, Ray. The great good place : cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community. New York: Marlowe 8c Company, 1999

Oldenburg llama “primer lugar” al hogar y a aquellos con los que uno vive. El “segundo lugar” es el lugar de trabajo – donde la gente puede pasar la mayor parte de su tiempo. Los terceros lugares son, por tanto, “anclas” de la vida comunitaria y facilitan y fomentan una interacción más amplia y creativa. En otras palabras, “tu tercer lugar es donde te relajas en público, donde te encuentras con caras conocidas y haces nuevas amistades”. Pero ya algunos autores hablan de los cuartos lugares.

En la construcción de la comunidad, el tercer lugar es el entorno social separado de los dos entornos sociales habituales, el hogar (“primer lugar”) y el lugar de trabajo (“segundo lugar”). Ejemplos de terceros lugares serían entornos como iglesias, cafés, clubes, bibliotecas públicas o parques. En su libro The Great Good Place, Ray Oldenburg (1989, 1991) argumenta que los terceros lugares son importantes para la sociedad civil, la democracia, el compromiso cívico y el establecimiento de sentimientos de pertenencia.

Características de los terceros lugares:

Espacio neutral – Para que la ciudad y sus barrios ofrezcan la rica y variada asociación que es su promesa y potencial, debe haber un terreno neutral en el que la gente pueden reunirse. Debe haber lugares donde los individuos puedan ir y venir a su antojo, en los que no se requiere que nadie sea el anfitrión, y en el que todos nos sentimos tan cómodos como en nuestra casa. Los ocupantes de los terceros lugares tienen poca o ninguna obligación de estar allí. No están atados al área financiera, política, legal o de otra manera y son libres de ir y venir a su antojo.

– Para que la ciudad y sus barrios ofrezcan la rica y variada asociación que es su promesa y potencial, debe haber un terreno neutral en el que la gente pueden reunirse. Debe haber lugares donde los individuos puedan ir y venir a su antojo, en los que no se requiere que nadie sea el anfitrión, y en el que todos nos sentimos tan cómodos como en nuestra casa. Los ocupantes de los terceros lugares tienen poca o ninguna obligación de estar allí. No están atados al área financiera, política, legal o de otra manera y son libres de ir y venir a su antojo. Espacio Inclusivo . El tercer lugar es un espacio igualador, equitativo. La gran mayoría de la de las asociaciones entre personas se da entre individuos relacionados entre sí por algún propósito concreto. En contraste, el tercer espacio es “puro”, en ellos prevalece la “sociabilidad”, sin otro propósito que el gozo, la convivencia y el bienestar. Los terceros lugares no dan importancia al estatus del individuo en una sociedad. El estatus económico o social de alguien no tiene importancia en un tercer lugar, lo que permite un sentido de comunidad entre sus ocupantes. No hay requisitos previos o requisitos que impidan la aceptación o la participación en el tercer lugar.

. El tercer lugar es un espacio igualador, equitativo. La gran mayoría de la de las asociaciones entre personas se da entre individuos relacionados entre sí por algún propósito concreto. En contraste, el tercer espacio es “puro”, en ellos prevalece la “sociabilidad”, sin otro propósito que el gozo, la convivencia y el bienestar. Los terceros lugares no dan importancia al estatus del individuo en una sociedad. El estatus económico o social de alguien no tiene importancia en un tercer lugar, lo que permite un sentido de comunidad entre sus ocupantes. No hay requisitos previos o requisitos que impidan la aceptación o la participación en el tercer lugar. La conversación es la actividad principal . El terreno neutral proporciona el lugar, y la nivelación establece el escenario para una actividad sostenible. La actividad fundamental es que se produzca una conversación. Las reglas de la conversación tienden a existir dentro de los terceros lugares. Estas reglas se ajustan a la el orden democrático, o a la nivelación social que debe prevalecer en los terceros lugares”

. El terreno neutral proporciona el lugar, y la nivelación establece el escenario para una actividad sostenible. La actividad fundamental es que se produzca una conversación. Las reglas de la conversación tienden a existir dentro de los terceros lugares. Estas reglas se ajustan a la el orden democrático, o a la nivelación social que debe prevalecer en los terceros lugares” Accesibilidad y acogida . Los terceros lugares que prestan el mejor y más completo servicio son aquellos a los que se puede ir solo a casi cualquier hora del día o de la noche con la seguridad de que algún conocido estará allí. Los terceros lugares deben estar abiertos y ser fácilmente accesibles para quienes los visitan.

. Los terceros lugares que prestan el mejor y más completo servicio son aquellos a los que se puede ir solo a casi cualquier hora del día o de la noche con la seguridad de que algún conocido estará allí. Los terceros lugares deben estar abiertos y ser fácilmente accesibles para quienes los visitan. Los asiduos . El tercer lugar es tanto espacio a menos que las personas adecuadas estén allí para darle vida, y ellos son los habituales. Todo habitual fue una vez un recién llegado, y la aceptación de los recién llegados es esencial para la vitalidad sostenida del tercer lugar. Como la vida pública en un mundo globalizado está relativamente desprovista de esos rituales de conexión con otras culturas sirven para asegurar la acogida de los extranjeros, en estos casos particulares la acogida es doblemente importante.

. El tercer lugar es tanto espacio a menos que las personas adecuadas estén allí para darle vida, y ellos son los habituales. Todo habitual fue una vez un recién llegado, y la aceptación de los recién llegados es esencial para la vitalidad sostenida del tercer lugar. Como la vida pública en un mundo globalizado está relativamente desprovista de esos rituales de conexión con otras culturas sirven para asegurar la acogida de los extranjeros, en estos casos particulares la acogida es doblemente importante. Un perfil bajo . Como estructura física, el tercer lugar es fundamentalmente sencillo. En las culturas en las que prevalece la publicidad masiva y se valora la apariencia por encima de la sustancia, el tercer lugar es mejor que no impresione a los no iniciados. El interior de un tercer lugar no es extravagante ni grandioso, y tiene un aire hogareño. Los terceros lugares nunca son esnob o pretenciosos, y aceptan todo tipo de individuos, de diferentes estilos de vida.

. Como estructura física, el tercer lugar es fundamentalmente sencillo. En las culturas en las que prevalece la publicidad masiva y se valora la apariencia por encima de la sustancia, el tercer lugar es mejor que no impresione a los no iniciados. El interior de un tercer lugar no es extravagante ni grandioso, y tiene un aire hogareño. Los terceros lugares nunca son esnob o pretenciosos, y aceptan todo tipo de individuos, de diferentes estilos de vida. Ambiente desenfadado . El tono de la conversación en los terceros lugares nunca está marcado por la tensión o la hostilidad. El ambiente debe de ser desenfadado, y el espíritu lúdico. En ellos la alegría y la acogida deben reinar sobre la ansiedad y la alienación. Por el contrario, los terceros lugares tienen un carácter lúdico, donde la conversación ingeniosa y las bromas frívolas no sólo son comunes, sino que son muy valoradas.

. El tono de la conversación en los terceros lugares nunca está marcado por la tensión o la hostilidad. El ambiente debe de ser desenfadado, y el espíritu lúdico. En ellos la alegría y la acogida deben reinar sobre la ansiedad y la alienación. Por el contrario, los terceros lugares tienen un carácter lúdico, donde la conversación ingeniosa y las bromas frívolas no sólo son comunes, sino que son muy valoradas. Un hogar lejos del hogar. Aunque un tipo de escenario radicalmente diferente del hogar, el tercer lugar es notablemente similar a un buen hogar en cuanto a la comodidad y el apoyo psicológico que se proporciona a las personas. Los ocupantes de los terceros lugares tendrán a menudo los mismos sentimientos de calidez, posesión y pertenencia que tendrían en sus propios hogares. Sienten que un pedazo de ellos mismos está enraizado en el espacio, y se sienten a gusto pasando el tiempo allí.

Jeffres et al. (2009) enumeraron los siguientes tipos de entornos como posibles terceros lugares: centros comunitarios, centros para personas mayores, cafeterías y cafés, bares y pubs, restaurantes, centros comerciales, tiendas, mercados, peluquerías y tiendas de belleza, centros de recreación, piscinas, cines, iglesias, escuelas, colegios y universidades, clubes y organizaciones, bibliotecas, parques. Además de otros lugares que permiten la recreación al aire libre, calles, patios de vecinos, casas y apartamentos, y eventos como fiestas en el vecindario, fiestas del barrio, comidas al aire libre, barbacoas, reuniones del pueblo, bingo y varios medios de comunicación (en línea, boletines informativos, periódicos, teléfono, tableros de anuncios).

Desde los escritos de Oldenburg, hay personas en la industria de la informática e Internet que han declarado que los terceros lugares son observados o se desplazan al mundo virtual o a los terceros lugares virtuales. Con la llegada de las tecnologías online, estos terceros lugares virtuales se han tranladado a las comunidades online. Las características observadas en estas comunidades varían de su aplicación física pero cumplen con el contexto de personalización, permeabilidad, accesibilidad y comodidad. Por ejemplo, con la creciente popularidad de los videojuegos multijugador en línea, las personas de todo el mundo están cada vez más conectadas entre sí a través de estos videojuegos. Una de las características más destacadas de estas comunidades es el aspecto de igualación social. Estos juegos permiten que los usuarios interactúen a través de su personaje dentro del juego, o avatar, que sirve como medio para el jugador y elimina los identificadores sociales de los jugadores.

El cuarto lugar

Morisson (2018) argumenta que los lugares en la economía del conocimiento están evolucionando y que existe un Cuarto Lugar. En la economía del conocimiento, el surgimiento de nuevos entornos sociales está difuminando la separación convencional entre el primer lugar (hogar), el segundo lugar (trabajo) y el tercer lugar. Los nuevos entornos sociales de la ciudad del conocimiento pueden combinar elementos del primer y segundo lugar (coliving); del segundo y tercer lugar (coworking); y del primero y tercer lugar (comingling) Además, la combinación de elementos del primer, segundo y tercer lugar en los nuevos entornos sociales implica el surgimiento de un nuevo lugar, el cuarto lugar.