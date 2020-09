El papel de la evaluación de la investigación en el fortalecimiento de los sistemas de investigación y salud

Annette Boaz and Stephen Hanne. The role of the research assessment in strengthening research and health systems. LSE, 2020

Texto completo

Las evaluaciones del impacto de la investigación se consideran habitualmente una parte tediosa del proceso de investigación. Sin embargo, Annette Boaz y Stephen Hanney encuentran que adoptar un enfoque de sistemas para la investigación en salud demuestra el valor de evaluar el impacto. Basándose en ejemplos de una nueva revisión de la Red de Evidencia Sanitaria de la OMS, destacan el papel que desempeñan las evaluaciones de impacto para asegurar la financiación de la investigación y fortalecer el sistema de salud.

Se entiende que la investigación es crucial para las mejoras del sistema de salud. Sin embargo, asegurar la financiación para financiar la investigación y desarrollar la capacidad, y garantizar que la investigación se utilice para mejorar los sistemas de salud, sigue siendo un desafío.

Si bien para muchos investigadores la necesidad de proporcionar una evaluación del impacto de la investigación es una carga, la nueva revisión para la OMS de las políticas para fortalecer los Sistemas Nacionales de Investigación en Salud (SNIS), destacan el valor y la importancia de incluir la evaluación del impacto de la investigación social en las estrategias para lograr fortalecimiento del sistema.

En un enfoque de sistemas, la necesidad de evaluaciones de impacto de la investigación como parte del componente de M&E se vuelve clara como un elemento fundamental que combina otras funciones para facilitar los objetivos clave:

1.Asegurar la financiación : la evaluación de los impactos puede proporcionar evidencias importantes para ayudar a respaldar los esfuerzos tanto para justificar la financiación pasada como para asegurar la financiación futura para desarrollar la capacidad y realizar investigaciones.

2. Lograr impactos : cuando los investigadores en salud saben que su trabajo podría evaluarse en parte según el impacto que tiene en la mejora de los sistemas de salud, tienen incentivos y justificaciones adicionales para dedicar tiempo a mejorar la probabilidad de que surjan tales impactos. Esto incluye involucrar a las partes interesadas en el establecimiento de la agenda y en la producción y difusión de la investigación. El análisis de 36 evaluaciones de programas de investigación en salud muestra que tales actividades de participación contribuyen a que la investigación satisfaga las necesidades de los sistemas de salud, lo que resulta en un mayor impacto.

Si bien un número cada vez mayor de sistemas de investigación en salud, y otros, están introduciendo la evaluación del impacto de la investigación, hacerlo plantea muchos desafíos, incluso en relación con los retrasos, las cuestiones de atribución y contribución, y la unidad de evaluación adecuada.

Generar la evidencia para ayudar a mejorar la salud y los sistemas de salud es a menudo una motivación importante para muchos investigadores. Si bien la recopilación de datos para la evaluación de impacto puede parecer engorrosa, existe una creciente evidencia, ilustrada de que dicha evaluación tiene un papel vital que desempeñar en un sistema de investigación en salud que funcione bien, especialmente para ayudar a asegurar la financiación e incentivar y justificar los esfuerzos.