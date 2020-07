Bibliotecas que están implementando FOLIO, el sistema de código abierto en todo el mundo

FOLIO

FOLIO es un esfuerzo de colaboración entre bibliotecas, proveedores, desarrolladores y consorcios que aprovecha la tecnología de código abierto y un esfuerzo basado en la comunidad para redefinir los servicios de biblioteca e innovar en función del futuro de la biblioteca

Las bibliotecas FOLIO anuncian implementaciones y plazos a medida que la plataforma de la biblioteca de código abierto se acerca a un hito significativo. La versión Goldenrod, que se lanzará a mediados de julio, incluye una funcionalidad adicional que permitirá que más bibliotecas se trasladen a FOLIO desde su actual sistema tradicional integrado de bibliotecas (ILS) o LSP.

Instituciones de todos los tamaños han implementado FOLIO desde el año pasado. Estas bibliotecas representan una amplia gama de tamaños de colecciones y estudiantes, profesores e investigadores y demuestran que FOLIO hace del código abierto una alternativa viable para instituciones de todos los tamaños. Los sitios en que utilizan el sistema tienen colecciones que oscilan entre 61,000 y 5.5 millones de registros bibliográficos y sirven entre 2,300 y casi 50,000 usuarios.

La Universidad Tecnológica de Chalmers en Suecia se lanzó en 2019 como la primera biblioteca que usa FOLIO. Missouri State University fue la primera institución académica en los Estados Unidos en entrar en funcionamiento con FOLIO y la Universidad de Simmons, la Universidad de Warner, la Universidad de St. Thomas y el Washington & Jefferson College ahora han implementado completamente FOLIO.

La Universidad de Alabama está planeando su implementación para fines de 2020. El Decano de Bibliotecas de la Universidad de Alabama, Don Gilstrap, dice que, como socio original de desarrollo beta de EBSCO, la Universidad de Alabama ha desempeñado un papel de liderazgo en el diseño y las pruebas a la escala requerida para desarrollar las características y funcionalidades para grandes bibliotecas de investigación en funcionamiento. “Poder probar FOLIO ampliamente en un entorno del mundo real ha ayudado a dirigir el desarrollo y demuestra la viabilidad de esta plataforma de servicios de biblioteca de código abierto basada en la innovación. A medida que el equipo de desarrollo de la Universidad de Alabama se prepara para implementar FOLIO, es gratificante saber que lo hacemos como una institución que ha proporcionado información procesable tanto a EBSCO como a la Comunidad FOLIO, así como a la comunidad de código abierto en general “.

Varias bibliotecas también han optado por implementar las aplicaciones de gestión electrónica de recursos (ERM) en FOLIO. La Biblioteca de red GBV ZBW Leibniz Information Center for Economics Kiel / Hamburg lleva trabajado con FOLIO ERM desde mayo de 2020. La Biblioteca de la Universidad de Leipzig también.

La Universidad de Lehigh se está preparando para una implementación completa de FOLIO en agosto de 2020. El bibliotecario de la Universidad de Lehigh, Boaz Nadav-Manes, dice que el traslado de Lehigh a FOLIO representa el siguiente paso en su profundo compromiso con el código abierto y las soluciones impulsadas por la comunidad. “Como miembros a largo plazo de las comunidades FOLIO y OLE, estamos muy contentos de ser una de las primeras bibliotecas en implementar FOLIO por completo y trabajar con otros para permitir y liderar la innovación adicional a medida que FOLIO continúa su proceso de desarrollo natural”. Actualmente, Lehigh está cargando registros directamente en un entorno de FOLIO en preparación para su fecha de implementación.

Además, otras institucionesp se trasladarán a FOLIO por etapas. Las cinco universidades: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College y The University of Massachusetts / Amherst también son socios beta de EBSCO e implementarán ERM este verano. Duke University implementará FOLIO ERM este verano y la Universidad de Cornell, que actualmente está utilizando FOLIO ERM, planea mudarse al FOLIO LSP en 2021. Texas A&M University implementará FOLIO en función de las características que se esperan para mediados de 2021.