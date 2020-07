SolarSPELL: biblioteca de aprendizaje educativo con energía solar para comunidades desfavorecidas fuera de línea

SolarSPELL

La iniciativa SolarSPELL enfrenta las realidades de contextos de bajos recursos con una biblioteca digital ultraportátil, resistente y enfocada en la educación, diseñada para desarrollar habilidades listas para Internet en un entorno fuera de línea

SolarSPELL (Biblioteca de Aprendizaje Educativo con Energía Solar) de la Universidad de Arizona es una herramienta para construir alfabetización informacional y avanzar hacia la educación de calidad en comunidades remotas y fuera de línea a nivel mundial. SolarSPELL comenzó cuando Laura Hosman , profesora asociada de la School for the Future of Innovation in Society, desafió a sus estudiantes de ingeniería a crear una biblioteca con energía solar que pudiera caber en una mochila. Ahora, la iniciativa ha distribuido cientos de bibliotecas digitales llenas de recursos educativos a comunidades en nueve países que tienen conectividad a Internet limitada o nula.

“Más de la mitad de la población mundial nunca se ha conectado a Internet y no tiene acceso a Internet”, dijo Laura Hosman, cofundadora y directora de SolarSPELL.

ASU SolarSPELL ofrece una biblioteca digital que imita la experiencia en línea al generar su propio punto de acceso Wi-Fi sin conexión al que se puede conectar desde cualquier dispositivo con capacidad Wi-Fi, de modo que los usuarios puedan navegar libremente a través de un amplio contenido localizado, con más de 20,000 recursos educativos, destinados a mejorar los resultados educativos en las escuelas y apoyar la capacitación tecnológica continua.

Actualmente, SolarSPELL tiene 365 bibliotecas digitales en 8 países de las Islas del Pacífico y África Oriental.

La iniciativa SolarSPELL, ubicada en la Universidad Estatal de Arizona, sirve a escuelas y comunidades no conectadas en todo el mundo y confronta las realidades de contextos de bajos recursos al proporcionar una colección de recursos educativos relevantes en un formato fuera de línea y combinar la tecnología con la tecnología local, y forma a capacitadores para apoyar el desarrollo necesario de habilidades listas para Internet.

El verdadero valor de SolarSPELL es el contenido cuidadosamente seleccionado. Cada tarjeta de memoria contiene tutoriales de lectura y matemáticas, proyectos de ciencias, información de salud o lecciones de inglés que se eligen específicamente para cada ubicación. El contenido puede ser proporcionado por la comunidad local, extraído de textos de código abierto y videos que están disponibles de forma gratuita en Internet o tomados de libros de texto que se utilizan con permiso.