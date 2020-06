Cambio de materia: el sentimiento anti-inmigrante en los catálogos de las bibliotecas

“Words are also action and actions are a kind of words”

(Las palabras no son sólo palabras, también son acciones, y las acciones son palabras)

Ralph Waldo Emerson fue un poeta, filósofo y ensayista trascendentalista americano durante el siglo XIX.

Change the Subject

Ver documental

Hace unos meses el bibliotecarios español Jesús Alonso Regalado de la Universidad de Albany, al recibir el premio My Love Librarian de ALA, en su discurso en la ceremonia de entrega abogó por abolir ciertos encabezamientos de los catálogos de bibliotecas diciendo “Ningún ser humano es ilegal. Cambiemos ese encabezamiento en el catálogo de nuestras bibliotecas”

En 2014, un grupo de estudiantes de Dartmouth junto con la ayuda de un bibliotecario de Dartmouth trabajaron para que la Biblioteca del Congreso cambiara los encabezamientos de las materias que contienen el término “extranjeros ilegales”. Los estudiantes y el bibliotecario de Dartmouth trabajaron con la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) y la Biblioteca del Congreso para cambiar los encabezamientos de las materias que contienen “extranjeros ilegales” y reemplazarlos por encabezamientos de materias que eliminen los prejuicios y promuevan la inclusión en los registros de los catálogos de las bibliotecas. Este proyecto destaca la importancia de las palabras y la elección de palabras dentro de los catálogos de nuestra biblioteca para aceptar o excluir a los usuarios. El esfuerzo de base iniciado por los estudiantes de Dartmouth, con el apoyo de la ALA, para “Cambiar el tema” ha obtenido el apoyo de las bibliotecas de todo el país. El Consorcio de Bibliotecas de la SUNY es uno de los cada vez más numerosos que reconocen la necesidad de adoptar el el proyecto “Change the Subject Project.”

El documental Change the Subject relata la historia de un grupo de estudiantes universitarios, que desde sus primeros días en el Dartmouth College, se comprometieron a avanzar y promover los derechos y la dignidad de los indocumentados. En asociación con el personal de Dartmouth, estos estudiantes – ahora ex-alumnos – produjeron una película para capturar su singular esfuerzo de confrontar una instancia de sentimiento anti-inmigrante en su catálogo de la biblioteca. Su defensa los llevó desde la Biblioteca Baker-Berry hasta los pasillos del Congreso, mostrando cómo una instancia de activismo en el campus entró en el centro de atención nacional, y cómo un término de catalogación se convirtió en un punto de ignición en el debate sobre la inmigración en el Capitolio.

Antecedentes históricos:

La Biblioteca del Congreso presentó el plan para cambiar los encabezamientos de los temas que contienen “extranjeros ilegales”, pero la Cámara de Representantes de los Estados Unidos le impidió hacerlo en 2016. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos declaró, como parte de un proyecto de ley de financiación, que el encabezamiento de materia “extranjero” debe mantenerse como un encabezamiento de materia autorizado por la Biblioteca del Congreso. En consecuencia, la Biblioteca del Congreso no puede cambiar los encabezamientos de materia que contienen “extranjeros” o “extranjeros ilegales” en sus registros bibliográficos.

Recursos: