Análisis de la presencia de datos altmétricos en publicaciones de Web of Science en campos temáticos y temas de investigación

Zhichao Fang, Rodrigo Costas, Wencan Tian, Xianwen Wang, Paul Wouters. An extensive analysis of the presence of altmetric data for Web of Science publications across subject fields and research topics. arXiv:2020

La presencia suficiente de datos es una de las condiciones previas clave para aplicar métricas en la práctica. Basado tanto en Altmetric.com y con datos de Mendeley recopilados hasta 2019, este documento se presenta un análisis de vanguardia de la presencia de 12 tipos de datos alternativos para casi 12.3 millones de publicaciones de Web of Science publicadas entre 2012 y 2018.

Los resultados muestran que, aunque La tendencia al alza de la presencia de datos se puede observar con el tiempo, a excepción de los lectores de Mendeley y las menciones de Twitter, la presencia general de la mayoría de los datos de métricas alternativas sigue siendo baja. La mayoría de las menciones alternativas van a publicaciones en los campos de las Ciencias Biomédicas y de la Salud, las Ciencias Sociales y Humanidades, y las Ciencias de la vida y la tierra.

En cuanto a los temas de investigación, el nivel de atención recibido por los temas de investigación varía según los datos altmétricos, y los datos específicos muestran diferentes preferencias para los temas de investigación, sobre la base de la cual se propone y aplica un marco para identificar temas de investigación candentes para detectar temas de investigación con mayores niveles de atención en ciertas fuentes de datos alternativos. Las menciones de Twitter y las citas de documentos de política se seleccionaron como dos ejemplos para identificar temas de interés de investigación de interés de los usuarios de Twitter y los responsables políticos, respectivamente, arrojando luz sobre el potencial de los datos alternativos para monitorear las tendencias de investigación de atención social específica