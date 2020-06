Concepto y gestión de la colección colectiva en bibliotecas universitarias

Dempsey, Lorcan, Constance Malpas, and Mark Sandler. 2019. Operationalizing the BIG Collective Collection: A Case Study of Consolidation vs Autonomy. Dublin, OH: OCLC Research, 2019. https://doi.org/10.25333/jbz3-jy57.

Preparado en colaboración con las Iniciativas de Big Ten Academic Alliance (BTAA) (BTAA), este informe presenta un marco para poner en funcionamiento la colección colectiva BTAA, una colección gestionada en colaboración a través de una red de bibliotecas, y se centra específicamente en la colección “comprada” o impresa.

BTAA justificadamente afirma ser la principal institución de cooperación académica de Estados Unidos. Una vez descrito como “el mayor mercado común del mundo en educación”, aprovecha la capacidad combinada de investigación y enseñanza de las principales universidades de investigación para escalar la innovación, el impacto y las economías en sus 14 miembros. Las bibliotecas son una parte central del esfuerzo de investigación, aprendizaje y enseñanza de BTAA. Movilizan colectivamente gran experiencia y recursos. De hecho, la colección BTAA representa más de una quinta parte de todos los títulos de la colección de libros impresos de América del Norte. Las bibliotecas BTAA se alinean con los objetivos BTAA al colaborar a escala para aumentar tanto el impacto como la eficiencia.

El carácter de los espacios, servicios y colecciones de la biblioteca está evolucionando con los cambios en el comportamiento de aprendizaje e investigación. Es ampliamente reconocido que el desarrollo autónomo continuo de grandes colecciones independientes no satisface las necesidades y no es eficiente. Una biblioteca no puede recopilar todo lo que a sus miembros les gustaría tener, y gran parte de lo que recopila no se utiliza. Al mismo tiempo, el espacio de la biblioteca se configura alrededor del compromiso en lugar de alrededor de las colecciones, se reconocen los costos de administración a largo plazo de los materiales impresos y el papel de los libros en la investigación y el aprendizaje está cambiando. Las bibliotecas están reevaluando los enfoques tradicionales para construir, administrar y compartir colecciones, y cada vez más buscan hacerlo de manera cooperativa.

En este informe, definimos y exploramos los atributos clave de las colecciones colectivas y presentamos una serie de recomendaciones diseñadas para hacer avanzar a las bibliotecas BTAA hacia una coordinación más decidida de sus colecciones. Describimos cuatro atributos de una colección colectiva coordinada con más propósito, que puede ser un ejemplo para cualquier colaboración de biblioteca: compromisos explícitos, cumplimiento eficiente de la red, colección distribuida de manera óptima y conciencia de todo el sistema. Además, describe tres áreas amplias en las que se requiere coordinación para generar la colección colectiva: Institución, Aplicaciones y Colecciones.

El enfoque de coordinación que se recomienda es ampliamente aplicable en otros entornos de consorcios, proporcionando lecciones y recomendaciones de las que cualquier grupo de bibliotecas puede beneficiarse.