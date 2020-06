Soluciones radicales y ciencia abierta: Un enfoque abierto para impulsar la educación superior

Burgos, D. [e-Book] Radical Solutions and Open Science: An Open Approach to Boost Higher Education, Springer Nature, 2020.

Texto completo

Este libro de acceso abierto presenta cómo la Ciencia Abierta es una herramienta poderosa para impulsar la Educación Superior. El libro introduce al lector en el acceso abierto, la tecnología abierta, los datos abiertos, los resultados de la investigación abierta, las licencias abiertas, la acreditación abierta, la certificación abierta, la política abierta y, por supuesto, los recursos educativos abiertos. Estudia todos estos temas clave de los principales actores en el campo; expertos que presentan el estado actual de la técnica y los próximos pasos hacia una aplicación útil y efectiva. Este libro presenta soluciones radicales y transgénicas para problemas recurrentes en la educación superior. En cada capítulo se presenta una visión clara y una solución conexa para que la educación superior progrese y se apliquen herramientas y estrategias para mejorar el rendimiento y la experiencia de aprendizaje del usuario. Este libro es parte de una trilogía con volúmenes complementarios Radical Solutions, Learning Analytics and Radical Solutions, eLearning