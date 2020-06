El MIT pone fin a las negociaciones con Elsevier por no adecuarse a sus principios de acceso abierto

MIT, guided by open access principles, ends Elsevier negotiations. MIT Libraries, June 11, 2020

Cumpliendo su compromiso de proporcionar un acceso equitativo y abierto a la investigación el MIT ha concluido las negociaciones con Elsevier para un nuevo contrato de revistas. Elsevier no pudo presentar una propuesta que se ajustara a los principios del marco del MIT para los contratos de edición.

Desarrollado por las Bibliotecas del MIT en colaboración con el Grupo de Trabajo Especial sobre el acceso abierto a las investigaciones del MIT y el Comité sobre el Sistema de Bibliotecas en octubre de 2019, MIT Framework for Publisher Contracts, se basa en la convicción de que compartir abiertamente los materiales de investigación y educación es fundamental para la misión del Instituto de promover el conocimiento y hacer que ese conocimiento se aplique a los mayores desafíos del mundo. Afirma el principio general de que el control de la erudición y su difusión debe recaer en los académicos y sus instituciones, y tiene por objeto garantizar que los resultados de las investigaciones académicas se pongan a disposición del público lo más ampliamente posible de manera abierta y equitativa, al tiempo que se prestan valiosos servicios a la comunidad del MIT.

“Me decepciona que no hayamos podido llegar a un contrato con Elsevier que respete los principios del Marco del MIT, pero me enorgullece saber que la comunidad del MIT – así como cientos de colegas de todo el país – defienden la importancia de estos principios para el avance del bien público y el progreso de la ciencia”, dijo Chris Bourg, director de las Bibliotecas del MIT. “Ante estos desafíos mundiales sin precedentes, el acceso equitativo y abierto al conocimiento es más crítico que nunca”.

Más de 100 instituciones, desde consorcios multiinstitucionales hasta grandes universidades de investigación y facultades de artes liberales, decidieron respaldar el Marco del MIT en reconocimiento de su potencial para promover la erudición abierta y el bien público.

“Esperamos poder reanudar negociaciones productivas si y cuando Elsevier sea capaz de proporcionar un contrato que refleje las necesidades y los valores de nuestra comunidad y avance en la misión del MIT”, dijo Bourg. “Mientras tanto, seguiremos utilizando el marco para buscar nuevos caminos para lograr el acceso abierto al conocimiento.”

El MIT ha sido durante mucho tiempo líder en acceso abierto. Adoptada en 2009, MIT Faculty Open Access Policy fue una de las primeras y más trascendentales iniciativas de este tipo en los Estados Unidos. El 47% de los artículos de las revistas de la facultad publicados desde la adopción de la política están disponibles gratuitamente para todo el mundo. En 2017, el Instituto anunció una nueva política en virtud de la cual todos los autores del MIT -incluidos los estudiantes, los postdoctorados y el personal- pueden optar por una licencia de acceso abierto. The Ad Hoc Task Force on Open Access to MIT’s Research, convocado por primera vez por Martin Schmidt en 2017, publicó sus recomendaciones finales en octubre de 2019. Un equipo, dirigido por Bourg, está trabajando para priorizar y promulgar las recomendaciones del grupo de trabajo, que van desde las políticas a los incentivos y la promoción nacional y mundial.