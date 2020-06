Colecciones de bibliotecas en la vida del usuario: dos direcciones, la colección facilitada y la colección como servicio de dentro hacia afuera

Dempsey, L., 2016. Library collections in the life of the user: two directions. LIBER Quarterly, 26(4), pp.338–359. DOI: http://doi.org/10.18352/lq.10170

En el documento se examina la forma en que la naturaleza cambiante de la investigación en los entornos digitales está reconfigurando la naturaleza de las colecciones y los servicios de las bibliotecas académicas y de investigación. Describe dos direcciones centrales, cada una de las cuales responde a la centralidad del usuario en un entorno de red. En primer lugar, la biblioteca desempeña un papel cada vez más importante en la gestión de la investigación y otros productos de la universidad (la colección “inside-out”). En segundo lugar, la biblioteca está facilitando el acceso a una gama más amplia de recursos locales, externos y de colaboración organizados en torno a las necesidades de los usuarios (la colección facilitada).