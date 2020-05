Reapertura de Archivos, Bibliotecas y Museos (REALM): un proyecto de investigación COVID-19 para compartir las buenas prácticas

REopening Archives, Libraries and Museums (REALM)

REopening Archives, Libraries and Museums (REALM) es una asociación de investigación entre OCLC Institute of Museum and Library Services, y Battelle para crear y distribuir información basada en la ciencia y prácticas recomendadas diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 al personal y visitantes que participan en la entrega o uso de servicios de museo, biblioteca y archivo.

Las actualizaciones y los recursos del proyecto se agregarán a este centro de información a medida que estén disponibles.

Estas son algunas de las cuestiones centrales del proyecto:

Recopilar, revisar y resumir la investigación autorizada que se aplica a los materiales que se encuentran comúnmente en las colecciones e instalaciones de archivos, bibliotecas y museos.

Consulta continua y participación con un comité directivo del proyecto, grupos de trabajo y otros expertos en la materia de archivos, bibliotecas y museos.

Pruebas de laboratorio de cómo COVID-19 interactúa con una selección de materiales comúnmente encontrados en archivos, bibliotecas y museos; e identificar métodos de manejo y remediación

Sintetizar los recursos en un kit de herramientas que admitan la reapertura y las consideraciones operativas

Compartir información del proyecto y recursos del kit de herramientas a través del sitio web del proyecto y amplificado por las asociaciones miembro y las organizaciones de apoyo que sirven a archivos, bibliotecas y / o museos.

El proyecto está diseñado para ser flexible y evolucionar a medida que se conozca más sobre el virus y las mejores prácticas para reducir el riesgo de transmisión. La asociación abordará preguntas de investigación conocidas y emergentes en tres fases.

Fase 1: Preparación para la apertura de bibliotecas: Investigación sobre materiales y flujos de trabajo de alta prioridad (mayo de 2020 – agosto de 2020)

Esta fase recopilará, conservará y difundirá información y prácticas recomendadas para manejar colecciones físicas e instalaciones en anticipación de una introducción gradual o reapertura total de los edificios y servicios de la biblioteca pública a partir de mayo de 2020. Esta fase producirá un conjunto inicial de recursos del kit de herramientas.

Fase 2: Investigación adicional para apoyar las operaciones de bibliotecas, archivos y museos (junio de 2020 – octubre de 2020)

Esta fase estudiará un segundo conjunto de materiales y flujos de trabajo en bibliotecas, archivos / colecciones especiales y museos. Este conjunto incluirá todos los materiales y flujos de trabajo que tengan factores que no se abordaron en la Fase 1 pero que son importantes para la función de los archivos, bibliotecas y / o museos. Las actividades de investigación producirán un segundo conjunto de recursos del kit de herramientas y actualizarán los recursos de la Fase 1 con nueva información que pueda haber surgido. Se lanzará un sitio web más completamente diseñado durante esta fase.

Fase 3: Monitorear, actualizar, comunicar (octubre de 2020 – septiembre de 2021)

En la fase 3, el proyecto continuará monitoreando y revisando la investigación emergente que puede requerir actualizaciones y adiciones a lo que se ha creado durante las dos primeras fases. Además, a medida que la tasa de transmisión del virus cambia con el tiempo y las comunidades continúan ajustándose a esos cambios, las políticas y prácticas de las bibliotecas y museos también pueden justificar un cambio.

En la Fase1 en curso las actividades incluyen:

Realización de revisiones bibliográficas de investigaciones científicas.

Recopilación y evaluación de protocolos y directrices para otras industrias de servicios basadas en materiales.

Recopilación de ejemplos de planes y protocolos de bibliotecas públicas y estatales para la reapertura

Desarrollo de escenarios de pruebas de laboratorio e identificación de materiales para priorizar para el análisis.

Pruebas de laboratorio en Battelle

Comité directivo y reuniones de grupos de trabajo.

Comunicación de actualizaciones de proyectos a través del sitio web.

Establecer canales de comunicación adicionales para el proyecto y una red comunitaria de asociaciones y organizaciones de apoyo.

OCLC y Battelle publicarán resúmenes de investigación basados ​​en revisiones de literatura y conocimientos especializados recopilados durante el proyecto. Estas sesiones informativas estarán diseñadas para respaldar decisiones basadas en evidencia sobre operaciones, políticas y flujos de trabajo. Si deseas recibir la información debes registrarte o suscribirte: