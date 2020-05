Las bibliotecas serán muy diferentes cuando vuelvan a abrir

Local libraries will look a lot different when they reopen By Stephan Barker

The Washington Post May 8, 2020 at 1:00 p.m. GMT+2

Stephan Barker

A medida que nos preparamos para reabrir después del cierre de la pandemia, las empresas y organizaciones tendrán que reconfigurar los modelos de servicio para involucrar al público de manera segura. Las bibliotecas públicas no están exentas de este mandato. Las bibliotecas están cerradas en todo el país, pero muchas están ofreciendo horarios de cuentos en línea y otras actividades en lugar de servicios presenciales.

El temor a la transmisión del virus de los libros y otros materiales puede reducir gravemente el préstamo tradicional, y las bibliotecas han estado reduciendo sus colecciones impresas durante años; la pandemia puede dar a las bibliotecas el impulso necesario para llevar esta tendencia aún más lejos. Muchos usuarios de las bibliotecas prefieren los libros impresos a los libros electrónicos y los formatos digitales, pero el temor al contagio puede alterar significativamente la ecuación.

Los cuentos y los grupos de debate sobre libros ofrecen retos adicionales. Una sucursal con un auditorio o una gran sala de reuniones podría ofrecer una hora de cuentos y permitir a los padres y a los niños mantener el distanciamiento social. Lo mismo ocurre con los grupos de discusión de libros. Pero las actividades que requieren una interacción social más estrecha, por ejemplo, juegos de mesa y ayuda con los deberes, tendrían que ser restringidas. Las bibliotecas más pequeñas sin mucho espacio podrían tener que cancelar estas actividades o reconfigurar sus interiores.

En cada crisis financiera, las bibliotecas están entre los primeros organismos públicos que se enfrentan a recortes presupuestarios. Los gobiernos estatales y locales ya están en apuros financieros. Una percepción errónea común entre algunos legisladores y miembros del público es que las bibliotecas son un servicio no esencial. Sin embargo, en las zonas de bajos ingresos, los ordenadores de las bibliotecas son la única conexión a Internet para muchos residentes. El cierre de una sucursal priva a las personas de sus derechos y les dificulta la solicitud de subsidios de desempleo, la búsqueda de empleo o el acceso a los servicios sociales.

La forma en que las bibliotecas sobrevivan a este difícil período dependerá de las prioridades que establezcan; el hecho de que sean accesibles -e indispensables- compensará la reducción de tamaño que se avecina. También tienen la obligación de proporcionar acceso a Internet y a ordenadores en los barrios desfavorecidos. Las sucursales más sostenibles serán probablemente las que estén ubicadas en instalaciones más grandes, como el nuevo Centro Comunitario de Wheaton del condado de Montgomery. El edificio alberga una sucursal del sistema de bibliotecas del condado de Montgomery, además de un gimnasio, una pista para caminar, salas de juego, un auditorio, una cocina, salas de reuniones, una tienda de libros usados y un estacionamiento cubierto.

La “nueva normalidad” se ha convertido en uno de los clichés más sobrecargados de los últimos meses. Nadie sabe cómo será la nueva normalidad, pero para las bibliotecas públicas, sospecho que los cambios serán significativos. De una cosa estoy seguro: ¡Muchos de nosotros no podemos esperar a que nuestras bibliotecas vuelvan a abrir!