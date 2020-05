Comparando la cobertura de Google Scholar, Microsoft Academic, Dimensions, COCI de CrossRef, Web of Science y Scopus

Alberto Martín-Martín, Mike Thelwall, Enrique Orduna-Malea, Emilio Delgado López-Cózar. Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations’ COCI: a multidisciplinary comparison of coverage via citations. ArXiv, 2020. https://arxiv.org/abs/2004.14329

El estudio que compara la cobertura en citas de Google Scholar, Microsoft Academic, Dimensions, COCI de CrossRef, Web of Science y Scopus. Se analiza no solo la extensión sino el grado de solapamiento entre ellas, con lo cual os puede orientar a los bibliotecarios y, en general, a los científicos sobre qué fuente es las más adecuada para encontrar información científica exhaustiva y relevante. Es la primera vez que se comparan simultáneamente estas seis fuentes de datos, entre ellas por primera vez Microsoft Academic, Dimensions y Crossref y se hace a gran escala (3.073.353 citas)

Se ha diseñado una aplicación que os permite comparar entre sí las bases de datos que deseéis y, sobre todo, como rinde cada una de ellas en 252 categorías temáticas. De esta manera podéis conocer con precisión las fortalezas y debilidades de cada base de datos en disciplinas y especialidades de todos los ámbitos de conocimiento. La aplicación se encuentra en: https://cutt.ly/Jyksa9M