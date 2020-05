Herramienta para ver el solapamiento de citas entre Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science y COCI

Citation overlap in Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and COCI

https://cutt.ly/Jyksa9M

Se ha diseñado una aplicación que os permite comparar entre sí las bases de datos que deseéis y, sobre todo, como rinde cada una de ellas en 252 categorías temáticas. De esta manera podéis conocer con precisión las fortalezas y debilidades de cada base de datos en disciplinas y especialidades de todos los ámbitos de conocimiento. Permite elegir para comparar el solapamiento de tres índices entre Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and COCI. Primero seleccionamos el área de conocimiento y después la disciplina.

Martín-Martín, A., Thelwall, M., Orduna-Malea, E., & Delgado López-Cózar, E. (2020). Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations’ COCI: a multidisciplinary comparison of coverage via citations. https://arxiv.org/abs/2004.14329