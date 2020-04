Originalidad, imitación y plagio: Enseñar a escribir en la era digital

Originality, Imitation, and Plagiarism: Teaching Writing in the Digital Age

Caroline Eisner and Martha Vicinus, Editors.

Esta colección es una oportuna intervención en los debates nacionales sobre lo que constituye la escritura original o plagiada en la era digital. De manera algo irónica, Internet facilita tanto la copia como la detección de la misma. Los ensayos de este volumen exploran las complejas cuestiones de la originalidad, la imitación y el plagio, en particular en lo que respecta a estudiantes, académicos, escritores profesionales y lectores, al tiempo que abordan una serie de cuestiones conexas, como las convenciones sobre derecho de autor y la propiedad de la obra original, la difusión adecuada de ideas innovadoras y la autoridad y la función del escritor/autor. A lo largo de estos ensayos, los colaboradores se enfrentan a su deseo de fomentar y mantener el libre acceso al material protegido por derechos de autor con fines no comerciales, respetando al mismo tiempo los deseos razonables de los autores de mantener el control sobre su propia obra.

Tanto los profesores de escritura principiantes como los experimentados aprenderán de las sugerencias prácticas de los colaboradores sobre cómo crear tareas únicas, enseñar sobre la atribución adecuada y aumentar la participación de los estudiantes en su propia escritura. Esta es una antología para cualquiera que esté interesado en cómo los eruditos y los estudiantes pueden navegar por el mar de información intelectual que caracteriza a la era digital/informática.