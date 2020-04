Parodias de la propiedad: Estética del Hip-Hop y Ley de Propiedad Intelectual

Richard L. Schur. Parodies of Ownership: Hip-Hop Aesthetics and Intellectual Property Law. An Arnor, Michigan: Michigan University Press, 2009

¿Cuál es la relación entre el hip-hop y la cultura afroamericana en la era posterior a los derechos civiles? ¿Comparte el hip-hop una crítica de la cultura americana o se presenta como un fenómeno aislado y único? ¿Cómo han respondido los textos afroamericanos al papel cada vez más importante que desempeña la ley de propiedad intelectual en la regulación de las imágenes, los sonidos, las palabras y los logotipos? Parodias de la Propiedad examina cómo los escritores, artistas y músicos afroamericanos contemporáneos han desarrollado una forma artística que Schur denomina “estética hip-hop”.

Este libro ofrece un examen en profundidad de una amplia gama de pintores y escritores afroamericanos contemporáneos, incluyendo a Anna Deavere Smith, Toni Morrison, Adrian Piper, Colson Whitehead, Michael Ray Charles, Alice Randall y Fred Wilson. Su ausencia en las conversaciones sobre la cultura afroamericana ha causado un malentendido sobre la naturaleza de las cuestiones culturales contemporáneas y ha dado lugar a que se descuiden sus respuestas innovadoras a la era posterior a los derechos civiles. Al considerar su trabajo como un movimiento cultural interdisciplinario y específicamente afroamericano, Schur muestra cómo se ha desarrollado un nuevo paradigma para la creación artística.

Parodies of Ownership ofrece un amplio análisis de la cultura posterior a la era de los derechos civiles y proporciona el contexto necesario para comprender los debates contemporáneos en el marco de los estudios americanos, los estudios afroamericanos, el derecho de propiedad intelectual, la literatura afroamericana, la historia del arte y los estudios de hip-hop. Tejiendo juntos el derecho, la literatura, el arte y la música, Schur aclara hábilmente las cuestiones conceptuales que unifican la cultura afroamericana contemporánea, capacitando a esta generación de artistas, escritores y músicos para criticar cómo el racismo sigue afectando a nuestro país.