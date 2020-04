Durante los cierres, los bibliotecarios asumen tareas adicionales en apoyos sus comunidades.

Other (Pandemic) Duties as Assigned During shutdowns, librarians take on additional tasks. American Libraries

Dotando de personal a los refugios para personas sin hogar, atendiendo llamadas de emergencia a la ciudad, distribuyendo alimentos, haciendo controles de bienestar a los conciudadanos: estos son solo algunos de los trabajos que los bibliotecarios públicos se encuentran realizando durante la pandemia de COVID-19.

El cierre generalizado y sin precedentes de las bibliotecas ha hecho que las condiciones sean especialmente favorables para la redistribución del personal, especialmente porque muchas localidades consideran a los bibliotecarios como “trabajadores de la ciudad. Por ejemplo, parte del personal de la Biblioteca Pública de San Francisco ha sido redistribuido durante la pandemia COVID-19 para trabajar en el Banco de Alimentos de San Francisco-Marín.

En este momento, parte del personal de SFPL continúa realizando “un trabajo esencial para mantener nuestra infraestructura y la continuidad de las operaciones de recursos humanos, finanzas, TI e instalaciones, y un servicio público limitado (referencia telefónica, referencia de correo electrónico, registros de cuentas de bibliotecas en línea, tiempos de historias virtuales) , etc.

Sin embargo, otros están trabajando en despensas de alimentos, distribuyendo víveres a los hogares necesitados; ayudando al departamento de salud pública de la ciudad con sus esfuerzos de comunicación; o ayudar a la ciudad a desarrollar e implementar un programa de búsqueda de contactos que, según un comunicado de prensa de la Oficina del Alcalde de San Francisco, “utilizará la tecnología para expandir dramáticamente la capacidad de San Francisco de encontrar y conectarse con personas que pueden ser contactos cercanos de una persona con un caso confirmado de coronavirus “.

Pensamientos similares están en juego en la Biblioteca Pública (RPL) de Rochester (Minnesota), cuyos bibliotecarios han creado y están atendiendo una línea directa que no es de emergencia para preguntas relacionadas con COVID-19.

Además, RPL ha creado un refugio diurno para personas sin hogar. Ubicado en el centro cívico de Rochester.

Otras localidades en las que los trabajadores de la biblioteca han sido redistribuidos: