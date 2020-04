Pseudociencia y COVID-19: ya hemos tenido suficiente

Pseudoscience and COVID-19 — we’ve had enough already The scientific community must take up cudgels in the battle against bunk. Timothy Caulfield. Nature, 27 DE ABRIL DE 2020

La orina de vaca, el blanqueador y la cocaína se han recomendado como curas del COVID-19. Se ha dicho que la pandemia fue propagada omo una arma biológica filtrada, un subproducto de la tecnología inalámbrica 5G y un engaño político, todo poppycock. E innumerables gurús del bienestar y profesionales de la medicina alternativa han promovido pociones, píldoras y prácticas no comprobadas como formas de “estimular” el sistema inmunológico.

Afortunadamente, esta explosión de información errónea, o, como lo llamó la Organización Mundial de la Salud, la “infodemia”, ha desencadenado un ejército de verificadores de hechos y detractores. Los reguladores han tomado medidas agresivas para exigir cuentas a los vendedores de terapias no comprobadas. Los financiadores están apoyando a los investigadores para explorar la mejor manera de contrarrestar la propagación de las falsas noticias sobre el COVID-19.

He estudiado la propagación y el impacto de la información errónea sobre la salud durante décadas, y nunca he visto que el tema se tome tan en serio como lo es ahora. Quizás eso se deba a la magnitud de la crisis y la ubicuidad de la desinformación sin sentido, incluido el consejo de algunos políticos muy prominentes. Para que esta respuesta pro-ciencia perdure, todos los científicos, no solo algunos de nosotros, deben defender la información de calidad.

Para comenzar. Primero, debemos dejar de tolerar y legitimar la pseudociencia de la salud, especialmente en las universidades e instituciones de salud. Muchas terapias falsas de COVID-19 han sido adoptadas por centros de salud integradores en las principales universidades y hospitales. Si una institución respetada, como la Clínica Cleveland en Ohio, ofrece reiki, una práctica libre de ciencia que implica el uso de las manos, sin siquiera tocar al paciente, para equilibrar la “energía vital de la fuerza vital que fluye a través de todos los seres vivos”, es ¿Sorprende que algunas personas piensen que la técnica podría estimular sus sistemas inmunes y hacerlos menos susceptibles al virus? Se puede dar un argumento similar sobre los proveedores de salud pública en Canadá y el Reino Unido: al ofrecer homeopatía, de facto. Fomentar la idea de que este remedio científicamente inverosímil puede funcionar contra COVID-19. Estos son solo algunos de los innumerables ejemplos.

En Canadá, los reguladores están tomando medidas enérgicas contra proveedores como quiroprácticos, naturópatas, herbolarios y sanadores holísticos que comercializan productos contra COVID-19. Pero la idea de que un ajuste de la columna vertebral, la terapia con vitaminas intravenosas o la homeopatía pudieran defenderse de una enfermedad infecciosa no tenía sentido antes de la pandemia.

La lucha contra la pseudociencia se debilita si las instituciones médicas de confianza condenan una práctica libre de evidencia en un contexto y la legitiman en otro. Necesitamos buena ciencia todo el tiempo, pero particularmente durante los desastres.

Existe cierta evidencia de que los tratamientos alternativos y los efectos placebo pueden aliviar la angustia, una justificación común para tolerar tratamientos alternativos no probados. Pero es inapropiado engañar a las personas (incluso para su beneficio) con un pensamiento mágico, y no es apropiado que los científicos dejen que esa información errónea no se note.

En segundo lugar, más investigadores deberían convertirse en participantes activos en la lucha pública contra la desinformación. Aquellos que impulsan ideas no probadas usan el lenguaje de la ciencia real, un fenómeno que se denomina ‘ciencia-explotación’, para legitimar sus productos. Es, por desgracia, demasiado efectivo. Los proponentes argumentan que la homeopatía y las terapias energéticas dependen de la física cuántica. La hidroterapia del colon se justifica usando frases tomadas de estudios de microbiomas. Y el lenguaje de la investigación con células madre se utiliza para promover un aerosol que afirma tener propiedades inmunoestimulantes.

Necesitamos físicos, microbiólogos, inmunólogos, gastroenterólogos y todos los científicos de disciplinas relevantes para proporcionar contenido simple y compartible que explique por qué este secuestro de investigaciones reales es inexacto y científicamente deshonesto.

En realidad, es necesario decir que la física cuántica no explica la homeopatía y las terapias energéticas como el reiki. Que un colónico no reforzará su sistema inmunológico. Eso, no, un suplemento en aerosol no mejorará el funcionamiento de sus células madre.

En un mundo donde persisten los defensores contra la vacunación y los negacionistas del cambio climático, el sentido de la conversación puede parecer inútil, especialmente cuando los algoritmos de las redes sociales y los malos actores deliberados amplifican los mensajes de pseudociencia. No hay una respuesta fácil para resolver esto, pero los mensajes informados por la ciencia no se encuentran fácilmente. Necesitamos más investigadores haciendo un esfuerzo. Una búsqueda rápida reveló que solo un físico respondió públicamente a las afirmaciones de que la física cuántica explica la homeopatía, aunque sé que su punto de vista es el consenso abrumador.

La experta en desinformación, Claire Wardle, de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, dijo: “La mejor manera de combatir la desinformación es inundar el paisaje con información precisa que sea fácil de digerir, atractiva y fácil de compartir en dispositivos móviles”.

Pío. Escribe un comentario para la prensa popular. Dar conferencias públicas. Responder a las solicitudes de los reporteros. Empoderar a sus alumnos para participar en la comunicación científica. Comparta información precisa que considere valiosa para el público. Quejarse a la agencia reguladora apropiada o entidad de supervisión si cree que hay un problema que necesita ser rectificado.

Corregir las tergiversaciones debe verse como una responsabilidad profesional. Algunas sociedades científicas ya se han movido en esa dirección. En 2016, por ejemplo, la Sociedad Internacional para la Investigación con Células Madre en sus pautas para la traducción clínica, le dicen a los investigadores que “promuevan representaciones públicas precisas, equilibradas y receptivas”, y para garantizar que su trabajo no se distorsione.

Por supuesto, parte de la lucha de la comunidad científica contra la pseudociencia es mantener su propia casa en orden. Aquellos que impulsan las teorías de conspiración biomédicas y otras tonterías apuntan a preocupaciones legítimas sobre cómo se financia, interpreta y difunde la investigación. La integridad científica, particularmente, abstenerse de exagerar y ser transparente sobre los conflictos, es crucial. Debemos promover tanto la confianza en la ciencia como la ciencia confiable.

Esperemos que uno de los legados de esta crisis sea el reconocimiento de que tolerar la pseudociencia puede causar un daño real. La buena ciencia y la confianza pública son quizás las herramientas más valiosas en la lucha contra la desinformación.