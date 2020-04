¿Cómo pueden las bibliotecas maximizar su presencia en Instagram y/o Snapchat?

Alfonzo, Paige “Mastering Mobile through Social Media: Creating Engaging Content on Instagram and Snapchat,” Library Technology Reports (vol. 55, no. 2) 2019

Texto completo

En este número de Library Technology Reports, Paige Alfonzo explora las formas en que las bibliotecas pueden maximizar su presencia en Instagram y/o Snapchat, prestando especial atención al mundo transitorio de las Historias de Instagram y Snapchat. Comienza con un mini-estudio de caso basado en entrevistas que realizó a 11 destacados profesionales de las bibliotecas que están utilizando las plataformas mencionadas anteriormente de manera muy efectiva. A continuación, se basa en estas ideas para aportar una serie de ideas prácticas, herramientas y recursos que puede implementar para mejorar el contenido de tu biblioteca en estas aplicaciones principalmente móviles.

Este informe puede ser utilizado por personas en cualquier etapa del proceso de marketing, desde considerar si tu biblioteca está lista para Snapchat y/o Instagram hasta encontrar nuevas formas de crear contenido nuevo en tu(s) cuenta(s) establecida(s). Utilizados actualmente por muchos bibliotecarios para acceder al exclusivo mundo de la gente joven, Instagram y Snapchat proporcionan una vía comunicativa única y valiosa para llegar a estos grupos demográficos. La intención de este informe es proporcionarles consideraciones para la gestión de la plataforma y ofrecerles nuevas ideas y conceptos para hacer fluir sus jugos creativos.