Samaritanos digitales: Entrega retórica y compromiso en las humanidades digitales.

Ridolfo, Jim. Digital Samaritans: Rhetorical Delivery and Engagement in the Digital Humanities. An Arnor, Michigan: Michigan University Press,

Texto completo

PDF

ePub

Digital Samaritans explora la entrega retórica y la soberanía cultural en las humanidades digitales. La exigencia del libro tiene su origen en un proyecto práctico de humanidades digitales basado en la digitalización de manuscritos en la diáspora para la comunidad samaritana, el grupo religioso/étnico más pequeño de 770 samaritanos divididos entre el Monte Gerizim en la Autoridad Palestina y en Holon, Israel. Sobre la base de entrevistas con miembros de la comunidad samaritana y de investigaciones de archivo, Digital Samaritans explora lo que algunos samaritanos desean de su diáspora de manuscritos, y cómo sus metas y objetivos retóricos se relacionan con la situación existencial y retórica contemporánea de los samaritanos como pueblo vivo y que respira.

¿Cómo se relaciona la circulación de los manuscritos de los samaritanos, especialmente en los entornos digitales, con sus circunstancias retóricas y sus metas y objetivos futuros para comunicar su historia cultural única y su identidad religiosa a sus vecinos y al mundo? Digital Samaritans aborda estas preguntas y otras más, ya que presenta un caso de colaboración y erudición comprometida situado en la intersección de los estudios retóricos y las humanidades digitales.