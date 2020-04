Avanzar en las bibliotecas de arte y los archivos web curados

Karl-Rainer Blumenthal, Web Archivist for Archive-It. New report: Advancing Art Libraries and Curated Web Archives.

Texto completo

Este informe fue producido por Internet Archive y el New York Art Resources Consortium (NYARC) como parte de la subvención de liderazgo nacional del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), “Avanzando en Bibliotecas de Arte y Archivos Web Curados” (LG-88-18 -0069-18). Resume la investigación, los eventos y la evaluación que llevó a cabo el equipo del proyecto para convocar a una comunidad de práctica de archivo web entre las bibliotecas de arte y museos y planificar su sostenibilidad.