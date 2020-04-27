Ordenar la biblioteca personal en tiempos de la pandemia

La cuarentena de Paco Roca
El historietista, premio Nacional de Cómic, relata su confinamiento en viñetas para ‘Babelia’
MI TRABAJO SIEMPRE ME HA SERVIDO PARA SUPERAR LAS OCASIONALES CRISIS EXISTENCIALES QUE ME HAN ASALTADO.
AL IGUAL QUE AL CONDE DE MONTECRISTO O A LOS PERSONAJES DE LONDON, LO QUE ME SALVA DE LA ANGUSTIA Y DA SENTIDO A MI VIDA ES TENER UN OBJETIVO.
Y ESTA VEZ CONTARÉ LA HISTORIA CON UN NARRADOR QUE. O MEJOR DESDE LA VISIÓN DE.
¿QUIERES DEJAR YA DE TRABAJAR Y VENIR A COMER?
AQUÍ IRÁN LOS AUTORES NACIONALES, AQUÍ LOS EUROPEOS.
O MEJOR LOS ORDENO POR GÉNEROS: AQUÍ TERROR…