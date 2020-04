Informe sobre Bibliotecas universitarias 2019 de Ithaka S + R (2020)

Jennifer K. Frederick , Christine Wolff-Eisenberg. Academic Libraries: Ithaka S+R Library Survey 2019 Published; Report Now Includes Coverage of Equity, Diversity, and Inclusion Strategies. Ithaka S+R, 2020

Ithaka S + R Library Survey 2019 analiza los problemas de estrategia y liderazgo desde la perspectiva de los decanos y directores de bibliotecas universitarias. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar a los bibliotecarios universitarios y líderes de educación superior información sobre las visiones de los directores de bibliotecas y las oportunidades y desafíos que enfrentan para dirigir sus organizaciones.

En el otoño de 2019, se convocó a decanos y directores de bibliotecas de instituciones universitarias sin fines de lucro de Estados Unidos para completar una encuesta, se recibieron 662 respuestas con una tasa de respuesta del 46 por ciento.

Estos son algunos de los resultados clave de la encuesta: